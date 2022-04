Poola asendab Vene gaasi Katarist ja Leedust ostetava LNG-ga

Venemaa teatas gaasitarnete peatamisest Poolale pärast nõuet, et "ebasõbralikud" riigid peavad gaasi eest maksma rublades. Poola riikliku gaasifirma PGNiG sõnul peatusid kõik gaasitarned kell 6 Kesk-Euroopa aja järgi. Tarnete katkemist näitasid ka Euroopa Liidu gaasi ülekandeoperaatorite võrgu andmed. The Guardiani teatel taastus siiski gaasivoog Jamal-Euroopa torujuhtme kaudu Valgevenest Poolasse kell 6.22.

PGNiG toetus seni suuremas osas gaasiimpordist Gazpromile ja ostis selle aasta esimeses kvartalis 53% oma impordist Gazpromilt.

Ettevõte kirjeldas tarnete peatamist lepingu rikkumisena, lisades, et astutakse samme gaasivoolu taastamiseks.

Poola kinnitab ka, et gaasi õnnestub hankida muudest allikatest.

Samamoodi teatas Gazprom ka Bulgaariale gaasitarnete lõpetamisest.

Bulgaaria, kes sõltub enam kui 90% ulatuses gaasitarnetest Gazpromilt, teatas, et otsib samuti alternatiivseid allikaid ja praegu veel ei nõuta gaasitarbimise piiramist.

Riigi energiaministeerium teatas, et Bulgaaria on täitnud oma praegusest lepingust Gazpromiga võetud kohustused ja teinud kõik nõutud maksed.

Ta lisas, et Venemaa pakutud uus maksesüsteem ehk nõue tasuda gaasi eest rublades rikub olemasolevat lepingut.

Poola asevälisminister Marcin Przydacz lisas, et see käik tõestas, et Moskva "ei ole usaldusväärne partner üheski äritegevuses".

Poola plaanis Venemaa gaasi importimise lõpetada aasta lõpuks, kui lõppenuks tema pikaajaline tarneleping Gazpromiga.

PGNiG sõnul on ettevõtte maa-alune gaasihoidla peaaegu 80% täis ja suve lähenedes on nõudlus väiksem.

Poolal on ka alternatiivsed tarneallikad, sealhulgas veeldatud maagaasi (LNG) terminal Swinoujscies.

1. mail avatakse ka uus gaasitoruühendus Leeduga, mis annab Poolale juurdepääsu gaasile Leedu LNG terminalist.

Oktoobris jõuab võrku uus torujuhe, mis tarnib gaasi Norrast. See peaks saavutama täisvõimsuse aasta lõpuks ja võib asendada kõik Venemaa tarned.

Viimastel aastatel on Poola vähendanud oma sõltuvust Vene gaasist ja ostab Katarist LNG-d.