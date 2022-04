Saaremaal alustati Ukraina tellitud päästelaeva ehitust

Päästelaeva ehitus on Baltic Workboatsi tehases kolmekordselt tähtis sündmus. See on oluline tellimus Ukrainast pärast enam kui kümmet aastat Saaremaa laevaehitajatele, tähtis tellimus ka käimasoleva sõja ajal Ukraina riigile. Viimaks on see emotsionaalne tellimus Baltic Workboatsi laevatehases töötavatele enam kui poolesajale ukrainlasele.

"Ehitada laeva oma riigi jaoks on alati meeldiv, sa ehitad seda ju oma kodumaale," rääkis tehases töötav ukrainlane Sergei.

Ukraina merepäästel on praegu kokku seitse laeva ja pooled neist enam kui 10 aastat tagasi Saaremaal ehitatud. Uus, enam kui viis miljonit eurot maksma minev tulevane laev saab olema kaheksas Ukraina Musta mere laevastiku päästelaev.

Kõik senised laevad on vaatamata sõjale alles, kuigi praegu need väga merele ei pääse.

"Mustal merel ja Aasovi merel on olukord keeruline. Seal on laevaliiklus kõikidele blokeeritud. Vene sõjalaevad avavad ilma hoiatuseta tule, aga selline olukord ei kesta nii kaua nagu nad tahaksid. Meil käib Venemaaga täieulatuslik raske sõda. Aga vaatamata sellele on Ukraina kindel partner ja selleks ka jääb. Me kindlasti täidame kõik oma kohustused ja lõpetame kõik oma alustatud tegevused," rääkis Ukraina merepääste ülem Viktor Sudarev.

Nasva laevatehases on praegu töös 18 laeva ehitamine, ettevõttel on tellimusi pooleli kokku kaheksasse erinevasse riiki.

"Klient on täna siin, on väga optimistlik ja eks siis oleme ka meie optimistlikud. Loomulikult arvestades, et laeva üleandmise kohaks on meil lepingujärgselt kokku lepitud Odessa ja me teame, et täna Odessas tulistatakse rakettidega elumaju, teeb see meid natuke murelikuks. Aga üleandmine on planeeritud umbes aasta pärast, nii et elame-näeme, loodame parimat," rääkis Baltic Workboatsi juhatuse liige Jüri Taal.