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Eestis ehitatud päästelaevad langesid Mustal merel Vene droonide saagiks

Eesti
Üks Eestis toodetud kaatritest, mis Musatl merel tabamuse sai
Üks Eestis toodetud kaatritest, mis Musatl merel tabamuse sai Autor/allikas: Vladimir Svet/sotisaalmeedia
Eesti

Läinud nädalal sai Mustal merel tabamuse kaks Baltic Workboatsi laevatehases ehitatud Ukraina päästelaeva, mis osalesid Ukraina nn viljakoridori turvamisel, kirjutab Saarte Hääl.

Ukraina asepeaminister Oleksi Kuleba teatas 6. juunil, et Vene väed ründasid kaht Ukraina mereotsingu- ja päästeteenistusele kuuluvat kaatrit Ukraina merekoridoris Mustal merel, vahendas portaal United24media. com.

Ukraina mereväe pressiesindaja Dmõtro Pletentšuki sõnul täitsid laevad otsingu- ja päästeülesandeid, mis on rahvusvaheliste konventsioonidega kaitstud, kuid Vene droonioperaatorid ründasid neid sellest hoolimata.

BWB projektijuht, endine mereväe ülem Jüri Saska ütles, et tehas on Ukrainale ehitanud neli päästelaeva: kaks väiksemat enam kui kümme aastat tagasi ning kaks suuremat ja kaasaegsemat aastatel 2024 ja 2025.

"Meie andmetel said pihta üks vanem ja üks uuem kaater," lausus Saksa ja nentis, et taastada pole seal sisuliselt midagi, kuna alused on põlenud ja hävinud.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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