Pärnu kalur peab selle aasta esimest räimesaaki ilusaks

Vaevalt sai meritindipüük alata, kui juba on ka räimed kohal. Kalur Tarmo Luks selgitab, et tindipüügi lõpp kattub räimepüügi algusega igal aastal, aga sel aastal oli asi siiski natuke teistmoodi.

"Enne vabariigi aastapäeva suur torm lükkas jää kõik Pärnu lahte kokku ja sellepärast meil meritindipüük algas alles 14. aprillil. Oleme siin paar nädalat nüüd intensiivselt püüdnud seda ja jätkame nüüd järgmisest nädalast räimepüügiga," rääkis Luks.

Mullu algas räimepüük 29. aprillil, 2020, 2019 ja veel aasta varem oli see kuupäev 23. aprill. Otse kaluritelt ostetud kala hindavad kaile kogunenud inimesed väga. Peale räime on kaluritel pakkuda tinti, ahvenat ja vimma. Räim on ikka põhiline. "Kevadel ikka esimene. Laseks suitsust läbi ja naisele ka natuke praadimiseks," rääkis kalaostja Ats.

"Vimma ostsin. Ma ekstra tulin vimma järgi. Räime ostsin juba eile. Vimma soolan sisse. Väga maitsev, parem kui lõhekala," rääkis teine kalaostja.

Kalur Luks, ütles et esimene saak näitas, et räim on väga ilus. "Proovisin ka mere peal ühe räime ära, oli väga maitsev. Jaa, see on selline traditsioon, et sa võtad, ta siputab, sa sööd selle ära. Minule meeldivad puhtad, ehedad maitsed. Saab ka ilma soolata, sest merevesi on ju soolane," ütles Luks.