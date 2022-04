USA majandus kahanes esimeses kvartalis 1,4 protsenti

Veel 2021. aasta neljandas kvartalis kasvas USA majandus 6,9 protsenti. Selle aasta esimese kvartali tulemus tähistab nõrgimat kvartalit alates 2020. aasta kevadest, kui pandeemia tõttu kehtestati riigis piirangud.

SKP langus tulenes kaubavahetuse puudujäägi suurenemisest, kuna USA impordib palju rohkem kui ekspordib. Lisaks mõjutasid SKP-d pandeemiaga seotud valitsuse stiimulite vähenemine, teatas The Wall Street Journal.

Paljud majandusteadlased eeldavad siiski, et USA majandus teises kvartalis kasvab, kuna tarbijad jätkavad kulutamist.

Kasvu mõjutavad ka intressimäärade tõus, kuna valitsus võitleb inflatsiooniga. Kiirenev inflatsioon vähendab kodumajapidamiste ostujõudu. Tarbijahinnad tõusid märtsis aasta varasemaga võrreldes 8,5 protsenti. Keskmine tunnipalk kasvas samal perioodil 5,6 protsenti.

Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased siiski eeldavad, et keskpank suudab inflatsiooni ohjeldada. Nende sõnul on majandus sellises seisus, mis suudab taluda kõrgemaid intressimäärasid. Riigis on ka rekordiliselt madal tööpuudus.