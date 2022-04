Eesti Energia taastab 150 töökohta

Töökohtade taastamist alustatakse kaevandustest, sest ladudes on põlevkivi hulk hoogsalt kahanenud. Kui mullu sügisel oli varutud umbes neli miljonit tonni põlevkivi, siis tänaseks on laoseis poole väiksem. Narva elektrijaamade vanad energiaplokid, mida tavaliselt ainult tippnõudluse katmiseks kasutati, töötavad juba mitu kuud.

"Kui me vaatame praegu energiahindu ja nõudlust siin regioonis, siis meie vanad plokid on olnud töös palju kauem kui me eeldasime. Kui me eeldasime, et nad on võib-olla ainult detsembris-jaanuaris mõned päevad või nädalad turul, siis nad on tegelikult ka veel täna turul. Me räägime aprilli lõpust," ütles Eesti Energia kontserni kuuluva AS Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola.

Vainola sõnul töötavad elektrijaamad ja õlitehased täiskoormusel ka täna. Põhjuseid on mitu.

"Ei jää keegi puutumata sõjast, mis toimub Ukrainas. Me näeme, et energiahinnad on ka Euroopa oluliselt kasvanud, näeme, et ka gaasihinnad ei ole kaugeltki alla tulnud ja jällegi – tavalisest palju jahedam kevad. Nende koosmõju on see, et mitte ainult elektrienergia, aga tegelikult ka vedelkütuste ja kaugküttesooja järgi on palju suurem nõudlus olnud," rääkis Vainola.

Enefit Power plaanib taastada 150 töökohta kuni käesoleva aasta lõpuni. Tegemist on töökohtadega, mis eelnevatel aastatel põlevkivisektorist Euroopa Liidu kliimapoliitika mõjul kadusid, eeskätt põlevkivi kaevandamises.

"Me tahaks juba 1. juunil minna Estonia kaevanduses üle seitsmepäevasele töönädalale, aga järgmise aasta algusest plaanime kasvatada tootmismahtu Narva karjääris, kus me soovime näiteks kaks enda konserveeritud draglaini-ekskavaatorit töösse panna aasta lõpuks, et need suudaksid ka toodangut anda järgmise aasta algul, kus on veel kindlasti ka energiahinnad ja nõudlus nii sooja kui elektri järele kõrge," rääkis ettevõte juht.

Jäätmepuidu kasutamine Auvere ja Balti elektrijaamas on kahanenud, kuna puidujäätmete hinna kasvades on elektrijaamades kütusena odavam kasutada põlevkivi. Praegu töötab Enefit Poweri allüksustes, elektrijaamades, õlitehastes ja kaevandustes kokku veidi üle 1600 inimese.