Allikad: Venemaa eliit on Ukraina kaose tõttu üha rahutum

"Võimu juures olevate kriitikute hulk on veel väike. Kriitikuid on siiski nii valitsuses kui ka riigifirmades. Nad usuvad, et sissetung Ukrainasse oli suur viga," ütlesid kümme asjaga kursis inimest uudisteagentuurile Bloomberg.

Praegu ei näe need inimesed, et Vladimir Putin oma kurssi muudaks. Samuti ei näe nad, et Putini võim Venemaal on ohus. Mõned inimesed ütlesid, et jagavad USA luureametnike muret, et Putin võib piiratud kujul kasutada Ukrainas tuumarelva, vahendas Bloomberg.

Venemaa eliit toetab ametlikult Kremli narratiivi, mille kohaselt konflikt läänega on vältimatu ning Venemaa majandus kohaneb Moskva-vastaste sanktsioonidega. Sellegipoolest muretsevad Venemaa tippjuhid, et Venemaa satub aastakümneteks isolatsiooni, mis toob kaasa suure majanduslanguse.

"Tähtsad Kremli ametnikud proovivad Putinile selgitada, et sanktsioonid mõjuvad Venemaa majandusele laastavalt. Putin eirab neid hoiatusi ja väidab, et lääneriigid pole jätnud talle muud võimalust, kui sõda pidada. Putin on kindel, et avalikkus on tema selja taga," ütlesid asjaga kursis inimesed.

"Putin on oma režiimi üles ehitanud peamiselt avalikkuse toetusele, see võimaldab tal eliiti kontrollida. Kõik peavad täitma presidendi korraldusi, lahkarvamusteks ruumi pole," ütles Venemaa poliitika ekspert Tatjana Stanovaja.

Allikate teatel on inimeste arv Putini lähiringis veelgi vähenenud. Otsuse sõja alustamiseks tegid Putin ja veel väike hulk tähtsaid inimesi. Nende seas olid kaitseminister Sergei Šoigu, kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov ja julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev.

Venemaalt on pärast sõja puhkemist lahkunud ainult üks tähtis ametnik, Anatoli Tšubais. Ta oli Venemaa 1990. aastate erastamise arhitekt ja on seetõttu endiselt rahva hulgas laialt vihatud. Mõned madalama profiiliga ametnikud palusid end üle viia ametikohtadele, mis pole seotud suure poliitikaga.

Venemaa julgeolekuteenistuste eksperdi Andrei Soldatovi sõnul on paljud Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) luureohvitserid Putinis pettunud, kuna Venemaa kannab Ukrainas suuri sõjalisi kaotusi.

Mõned ärimagnaadid on samuti sõja suhtes kriitilised, kuid nad pole kordagi kritiseerinud otseselt Putinit.