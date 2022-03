Vene eksvälisminister: Putin ei ole tuumarelva kasutamiseks piisavalt hull

"Tuumasõjaga ähvardamine on üks näide tema ratsionaalsusest. Kreml teab, et saab järeleandmisi välja pressida, olgu Ukrainalt või läänelt, kui hirmutab oma ainukese järele jäänud trumbi – tuumarelvadega," ütles Kozõrev, kes oli Vene välisminister aastatel 1990-1996, president Boris Jeltsini võimu ajal.

Twitteris olukorda kommenteerinud Kozõrevi sõnul on Putini rünnak Ukrainale ebamoraalne, aga mitte ebaratsionaalne, vahendas The Times.

"Ma usun tugevalt, et ta ei rakendaks tuumarelvi tahtlikult lääne vastu. Ma ütlen teadlikult, kuna valimatu tulistamine tuumajaamade lähistel võib Ukrainas põhjustada tahtmatu tuumakatastroofi," lisas Kozõrev.

Lots of discussions about the threat of nuclear war from the Kremlin and whether Putin is rational. I share my thoughts in this thread.



To frame: I do not believe Russia would use nuclear weapons and I believe Putin is a rational actor.