Jaapan protestib Venemaa otsuse üle peatada rahuläbirääkimised

"Praeguses olukorras ei kavatse Venemaa jätkata Jaapaniga läbirääkimisi rahulepingu üle," teatas Vene välisministeerium esmaspäeval. Moskva viitas oma sammu põhjenduses Jaapani otsusele kehtestada Venemaale Ukraina ründamise eest sanktsioonid, mis Venemaa hinnangul on ebasõbralikud ja püüavad kahjustada kahe riigi suhteid.

Sellele vastanud Jaapani peaminister Fumio Kishida ütles, et ta on tugevalt Venemaa otsuse vastu ning leidis, et see on "ebaõiglane" ja "täiesti vastuvõetamatu".

"Kogu olukorra on tekitanud Venemaa invasioon Ukrainas ning Venemaa otsus kanda see üle Jaapani-Vene suhetesse on äärmiselt ebaõiglane ja täiesti vastuvõetamatu," ütles Kishida. Jaapani peaministri sõnul jätkab tema riik püüdlusi rahulepingut saavutada.

Jaapan ja Venemaa ei ole siiani sõlminud Teise maailmasõja järgset rahulepingut, kuna Tokyo ei nõustu sellega, et Moskva on omastanud Kuriili saarestiku neli lõunapoolset saart, mida Jaapan peab endale kuuluvaks.

Jaapan on Venemaa sõja tõttu Ukrainas kehtestanud sanktsioonid 76 üksikisikule, seitsmele Vene pangale ja 12 muule organisatsioonile.

Eelmisel nädalal teatas Jaapan plaanist peatada Venemaaga kehtib kaubanduse soodusrežiim ning piirata mõnede Vene kaupade importi.

Lisaks rahuleppe üle peetavate kõneluste katkestamisele otsustas Moskva vastuseks Jaapani sammudele peatada ka mitu Kuriilidel arendatavat ühisprojekti ning katkestada Jaapani kodanikele kehtiv viisavaba sisenemise õigus.