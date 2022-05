Annetusi jääb vähemaks, kuid Ukraina ootab endiselt abi

Luhanski, Donetski, Harkivi oblast on praegu Ukraina sõja kõige kriitilisemad paigad, just sinna toimetab humanitaarabi abiorganisatsioon Mondo. Märtsi algusest alates on MTÜ Mondo oma Ukraina partnerorganisatsioonile Vostok SOS saatnud 220 tonni humanitaarabi.

"Ikkagi inimeste põhivajadused vajavad katet. Nii toit, hügieen, varjupaik, elekter - generaatoreid on praegu väga vaja. Kui keegi siin Eestis tahaks hea hinnaga neid siin pakkuda, siis palun pöörduge," ütles Mondo humanitaarabiekspert Veronika Svištš.

Kui sõja puhkedes olid eestlased helded annetajad, siis umbes kuuajaga läks suurem tuhin mööda ja nüüd võiks annetajate heldust Svištši sõnul tagant utsitada.

Ühest küljest on abiorganisatsioonid suutnud töö käima saada, samas jääb annetusi vähemaks, kuigi raha annetamine on praegu kõige tõhusam viis Ukrainas olijate aitamiseks. Praeguse seisuga jagub Mondol humnaitaarabi saatmiseks raha veel paariks nädalaks.

"Eks see ole iga sõja puhul niiviisi, uued teemad tulevad peale ja eks me ise ka natukene väsime, aga teistpidi me peame vastu pidama, ukrainlased püüavad ka täiest väest vastu pidada. See, mida ma nägin kohapeal, oma partneritega kohtudes ja üldse inimesi nähes, eks väsimus paistab ka seal, aga nad ikkagi töötavad ja töötavad selle nimel, et aidata oma inimesi ja Ukraina riik püsiks," rääkis Svištš.

Selveris on võimalik ukrainlasi toetada kas raha annetades, aga viimasel nädalal pakutakse koostöös Punase Ristiga ka võimalust Ukrainasse saatmiseks e-poest toitu osta.

"Kõige populaarsem on üheeurone annetussumma, seda on võetud eesmärgiks iga kaupluse külastuskorral teha annetus, aga on ka juhtumeid, kus on ühe ostuga tehtud paarisajaeurone annetus," rääkis Selveri äriarvestuse juht Kristjan Andreson.

"Arvuliselt on ostetud ka seda kõige rohkem seda esmast, igapäevast toidukaupade paketti ehk siis viie- ja 10-eurost. 25-eurone on praegu kõige tagasihoidlikum," rääkis Andreson.

Andresoni sõnul annetati raha väga aktiivselt paaril esimesel sõjanädalal, tänaseks on rahaandjaid vähem kui e-poe vahendusel toitu annetajaid.

Ukraina jaoks saab annetada ka õige tavatul viisil, näiteks tühje pudeleid ära viies. Kahe kuuga on taaraautomaatide abil kogutud 100 000 eurot. Pakendiautomaatide tarnija Tomra Balticu juhi Eero Nõgese on tegu märkimisväärse summaga.

Taarapunktides on juba 10 aastat saanud annetada Eesti laste teatrikülastuste jaoks ja seni on nii aastaga kogutud keskmiselt 140 000 eurot.