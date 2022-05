Soome lõpetas Venemaaga koostöö uue tuumajaama ehitamiseks

Rosatom teatas, et on Fennovoima otsuses väga pettunud. Soome eksperdid aga imestavad, miks ei öelnud Fennovoima oma teates välja projekti lõpetamise tegelikke põhjuseid.

Fennovoima otsus tähendab, et Hanhikivi 1 projektiga seoses lõpetatakse Venemaaga igasugune koostöö, sealhulgas plaanimis- ja litsentseerimiskoostöö. Fennovoima teadaandes öeldakse, et sõda Ukrainas on tõstnud projekti riske, mida varasemas plaanimisjärgus ei suudetud ennetada.

Soome ettevõte tõdes oma teadaandes, et koostöö lõpetamisel on oluline mõju firma töötajatele, samuti tarneahela kõigile osalistele ning ka Pyhäjoe piirkonnale, kuhu tuumajaama plaaniti. Fennovoima rõhutas, et otsust koostöö katkestamise kohta ei langetatud kergekäeliselt.

Rosatom ütles oma teadaandes, et Fennovoima otsus tehti ilma teiste projektis osalejatega põhjalikult konsulteerimata.

Rosatomil on projektis 34-protsendine osalus tütarfirma RAOS Voima kaudu. Rosatomi teatel on projekti lõpetamise põhjendused talle täiesti arusaamatud, sest seda viidi täide tempokalt ja klientidega oli hea koostöösuhe.

Rosatom kordas ka, et pidas kõigist lepinguist tähttäheliselt kinni ning kavatseb edaspidi nendesamade lepingute alusel ja Soome seaduste kohaselt oma huve kaitsta.

Rosatomile risti vastupidiseid etteheiteid Fennovoimale tegid aga Soome eksperdid. Helsingi Ülikooli Aleksanderi-Instituudi Venemaa keskkonnapoliitika professor Veli-Pekka Tynkkynen imestas Soome ajakirjanduses, miks Fennovoima ja tema direktorite nõukogu esimees Esä Härmälä kasutavad projekti lõpetamisest teatades kummalist väljenduslaadi.

Tynkkyneni sõnul on eriti kummaline Fennovoima avaldus, et lepingut ei lõpetatud Vene-Ukraina sõja tõttu. Imelik on Tynkkyneni meelest mööda vaadata Venemaa mõrvarlikust sõjast Ukrainas ja tuua selle asemel põhjenduseks mingeid teisi põhjusi.

Tynkkynen leidis, et tegu on katsega lepingu ülesütlemise tegelikku põhjust varjata. See on professori meelest soometumise ehk finlandiseerumise ilming.

Soometumine tähendab Teise Maailmasõja lõpust Nõukogude Liidu lagunemiseni valitsenud olukorda, kus iseseisev Soome riik üritas kõigest väest Nõukogude Liitu mitte vihastada ning tegeles seetõttu aktiivse enesetsensuuriga.

Tynkkynen on veendunud, et Soome energeetikasektorit vaevab soometumine mingil määral tänapäevani. Tynkkynen meenutas, et Soome pool muutus Hanhikivi tuumaprojekti puhul väga ettevaatlikuks juba 2014. aastal, pärast seda Venemaa annekteeris Ukrainal Krimmi ja asus sõjaliselt toetama separatiste Ida-Ukrainas. Sealtpeale üritati Vene poolt tuumajaamaprojektis mitte ärritada ning oldi iga väljaütlemisega väga ettevaatlikud.