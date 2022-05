Tea Danilov: Eesti energeetika "valged elevandid"

Meil ei ole kaugeltki veel probleemi sellega, et tuuleparke liiga palju oleks, aga kui Eestil tekiks kindlus, et meile tuleb tuumajaam, siis riigi kliimaeesmärgi saavutamisele aitaks see ilmselgelt kaasa, kirjutab Tea Danilov, tuginedes Vikerraadio saatele "Valge elevant" .

Riigikogus 2021. aastal vastu võetud Eesti pikaajalise arengu strateegia "Eesti 2035" näeb ette kliimaneutraalsuse saavutamise 2050. aastaks. Terviklikku ja usutavat plaani Eestil selle eesmärgini jõudmiseks aga pole.

CO2 heitmeid on Eesti vähendanud 1990. aastaga võrreldes 70 protsenti ja 2004. aastaga võrreldes 40 protsenti. Oleme selle näitajaga edukamaid Euroopa Liidus. See vähenemine on saavutatud lõviosas energeetikast.

2020. aastal pärines Eestis tarbitavast energiast 38 protsendi juba taastuvatest energiaallikatest. Selle näitaja järgi oleme Euroopa Liidus neljandal kohal. Kuid suur osa sellest edust tuleb soojamajandusest, milles oleme Euroopa absoluutses tipus, jagades koos Soomega teist kohta. Taastuvate energiakandjate osakaalu suurendamisel elektritootmises oleme olnud aga loodetust aeglasemad.

Millised on tulevikustsenaariumid?

Maailma energeetika osas on mõttekojad välja pakkunud neli võimalikku tulevikustsenaariumit.

Esimene võimalik arengustsenaarium on "halb majandus, kuumem maailm." See realiseerub siis, kui energiatootmise süsinikusisalduse vähendamine ei püsi poliitilisel radaril, sest selle varjutavad tervishoiu ja majanduse probleemid. See tähendab ühtlasi seda, et aastakümme 2020 – 2030 jooksul läheb puhtale energiale ülemineku mõttes kaotsi ning väga tõenäoliselt kliimaneutraalsuse eesmärki ei saavutata.

Teine võimalik tulevik on "lennukas innovatsioon" ehk turu juhitud üleminek puhtale energiale. Riigi roll on selle stsenaariumi puhul eelkõige ettevõtlusega alustamise toetamine ning vajalike lubade väljastamise lihtsustamine, samuti investeerimine energiavaldkonna teadus- ja arendustegevusse. Sellise arengu puhul on suur energiaebavõrdsuse risk. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt on ebasoodsamas olukorras inimestele raskendatud.

Kolmas arengustsenaarium näeb ette riigi suuremat rolli nurgakiviprojektide ja energiaturu aktiivsema juhtimise näol. Selle puhul oleks üleminek puhtal energiale sotsiaalselt õiglasem ja võrdsem. Teisalt tõrjuvad avalikud investeeringud osaliselt välja erainvesteeringuid.

Neljanda stsenaariumi "must hobune" puhul ilmub kasutusse uus laiatarbe-energiatehnoloogia, mis tagab küllaldase ja taskukohase energia. Tehnoloogialoteriile mõistagi poliitikate planeerimisel panustada ei saa.

Eestis on lähtutud turupõhisest mudelist ja loodetud lennukale innovatsioonile. Samal ajal ei ole see mudel taganud Eestile seni piisavalt kiiret arengut taastuvelektri tootmises, mis oleks aidanud leevendada fossiilkütustega seotud hinnatõuse. Taastuvatest allikatest elektri tootmine on muutunud viimastel aastatel fossiilkütustest elektritootmisest soodsamaks ning ilmselt näeme lähiaastatel ka selles valdkonnas kiirenevaid turupõhiseid arenguid.

Energeetika eesmärgid vajavad ülevaatamist

2030. aasta vahe-eesmärgina Eesti seadnud eesmärgiks 42 protsenti toodetavast energiast saada taastuvenergia allikatest, energeetika asekantsler Timo Tatar on aga öelnud, et realistlik oleks 50 protsendi saavutamine. Et 50 protsendi puhul on tippametniku sõnul tegemist "realistliku eesmärgiga", tähendaks ambitsioonikas eesmärk ilmselt sellest veel mõnevõrra kõrgemat sihtnumbrit.

Energeetikas on ka alavaldkondi, millel üldse hetkel puuduvad pikaajalised eesmärgid, näiteks salvestusvõimsuste ja juhitavate võimsuste osas. Need on vajalikud, sest taastuvelektri tootmine on heitlik ning vajab stabiliseerimist.

Lisaks näeb kehtiv energiamajanduse arengukava näeb ette, et elektrienergia import ei ületa 40 protsenti Eesti elektritarbimisest.

"Vanad elektritootmise võimsused, mida on küll piisavalt, on muutunud kiirelt konkurentsivõimetuks ning uusi ja soodsamad pole veel piisavas mahus tekkinud."

See eesmärk seati, sest kõrge isevarustatuse tase aitab tagada energiasõltumatust ning toob tulu Eesti majandusele. Kuid viimasel kolmel aastal oleme suurema osa oma tarbitavast elektrist importinud ehk pole suutnud seda eesmärki täita. Vanad elektritootmise võimsused, mida on küll piisavalt, on muutunud kiirelt konkurentsivõimetuks ning uusi ja soodsamad pole veel piisavas mahus tekkinud.

Riigi nurgakiviprojektid võiksid tulla varem ja planeeritult

Eesti on panustanud turupõhisele arengule, kus riik loob tingimused arenguteks ja loodab, et eraettevõtjad tekitavad tootmisvõimsused ja teevad ise tehnoloogiavalikud. Me ei ole seda strateegiat suutnud lõpuni käima joosta.

2014. aastal kaaluti LNG terminali loomist, toona seda ei tulnud, selle rajas maksumaksja raha eest Leedu. Suuri tuuleparke ei ole kümme aastat kerkinud; pumphüdrojaamasid, millest Paldiskisse on üht üle kümne aasta arendatud, ikka veel pole.

Eesti riik on lootnud, et turg täidab ise lüngad, aga turu jaoks on määramatust väga palju ning viimane aasta on toonud seda veel juurde. On kerkinud küsimus, kas turupõhine rohepööre energeetikas on realistlik või tuleks riigil võtta suurem roll, et mitte tulevikus taas tõdeda, et vajalikke võimsusi pole piisavalt tekkinud.

Ehk oleks rohkem vaja nii nurgakivi tüüpi projekte kui ka detailsemate pikaajaliste eesmärkide seadmist (näiteks salvestus- ja juhitavate võimsuste osas), mis looksid turuosalistele suuremat selgust ja aitaksid pikaajalisi riske vähendada.

Energiavarustuse ühenduste loomisel on tehtud mitmeid olulisi edasiminekuid: loodud on täiendavad elektri ja gaasiühendused nii Soome kui ka Läti suunas, samuti on käimas elektrisüsteemi ettevalmistamine lahtiühendamiseks Venemaast ning liitmiseks Euroopa Liidu riikide sagedusalaga.

Hoonete soojustamise tempot tuleb tõsta

Kõige suurema mõjuga asi, mida teha saame, on oma kodusid soojustada, siis on vaja neid vähem soojendada. See on igal juhul kahetsusvaba investeering. Kui kodud ja teised hooned on soojustatud, siis tegelikult suures pildis pole väga vahet, millise taastuvenergiaallikaga neid kütta.

Kodude soojustamise puhul on juba alustatud ka toetuste suurendamist neis piirkondades, kus kinnisvara väärtus pole võrreldav suurtele keskustele ning ka kohaliku elanikkonna sissetulekud ja investeerimisvõime on väiksemad.

See peaks veidigi adresseerima riski, et vähekindlustatud osa elanikkonnast satub nn kütmislõksu sellele tõttu, et neil pole piisavalt raha, et oma hoonestu kaasajastamist ette võtta ja samas peavad nad hakkama saama järjest suurenevate küttearvetega.

Selleks, et leevendada vajadust pikaajalise energiahindade kompenseerimise järele, tuleb soojustamisse suunata järjepidevalt rohkem avalikke vahendeid.

Millal me lõpuks tuumadebati ära peame?

Kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise kindlust kasvataks oluliselt tuumatehnoloogia kasutuselevõtt (kombineerituna taastuvenergialahendustega). Tuumaenergia kasutuselevõtu puhul väheneks ilmselt surve ka ruumimahukate tuuleparkide rajamiseks.

Meil ei ole kaugeltki veel probleemi sellega, et tuuleparke liiga palju oleks, aga kui Eestil tekiks kindlus, et meile tuleb tuumajaam, siis riigi kliimaeesmärgi saavutamisele aitaks see ilmselgelt kaasa.

Samal ajal on tuumajaam kõikidest energiatootmise viisidest kõige poliitilisem ja vajab hoolikat poliitilise konsensuse ja avalikkuse toetuse ehitamist. On vaja poliitilist stabiilsust, et otsus oleks läbi mõeldud ja et seda otsust iga järgmise valimistsükliga ei muudeta. Kõige rumalam investeering oleks tuumajaam, mis on valmis ehitatud ja siis järgmise valimistsükliga kaasneva referendumiga otsustatakse, et seda ei käivitata. Sedagi on tegelikult varem Euroopas juhtunud.

See debatt vajab aega ja see tuleb ära pidada. See ei tähenda, et me ei peaks edasi minema nende tehnoloogiatega, mis on olemas ja töötavad, nagu tuuleenergia maismaal ja merel, päikeseenergia, energiatõhususe tõstmine. Need tuleb igal juhul ära teha.

Soomes äsja käivitatud Olkiluoto tuumajaam on 1600 MW ja Eesti tiputarbimine on 1550MW. Nii võttes ühest suurest tuumajaamast Eestile piisaks, aga energiasüsteemi vaadates on mõistlikum kaaluda väiksemaid reaktoreid, see annab paindlikkust süsteemile.

Kodutarbijate asemel mikrotootjad?

Eestisse on rajatud juba sadade megavattide jagu päikeseparke, millest paljud kvalifitseeruvad mikrotootjateks. Päikesepaneelid hoonete katustel ei ole enam ammu haruldane vaatepilt. Päikesepaistelistel suvepäevadel katab kohalik päikeseelekter ilmselt juba enam kui poole meie elektrivajadusest.

Haja- ja mikroenergeetika on jätkuvalt oluline toetamist vajav trend, mis vajaks turule kindlustunde andmiseks samuti eesmärgi seadmist: millise osa Eesti energiatarbest võiks mikrotootmine pikaajalises perspektiivis katta?

Tulevikuenergeetika on suurel määral hajaenergeetika, milles mikrotootmine mängib väga olulist rolli. Tarbimine ja tootmine sulavad kokku, järjest tuleb juurde tootvaid tarbijaid, kes oma tarbimisest üle jäävat energiat müüvad. Peame olema valmis ka paljude isevarustavate kogukondade ehk mikrovõrkude tekkeks, kelle jaoks pole enam oluline ühenduvus keskse jaotusvõrguga. Mikroenergeetika on oluline ka energiajulgeoleku võtmes.

Võidujooks ajaga eeldab kiiremaid planeeringuid

Mitmete oluliste tuuleparkide rajamine on takerdunud vaidlustuste tõttu. Riigikaitseliste piirangute osas saavutati riigi ja ettevõtjate koostöös lahendus ning 2025. aastaks rajatavad lisaradarid tagavad suurte arendusalade vabastamise tuuleparkide arenduseks. Samal ajal on olnud võimalik ka teistel kaalutlustel (keskkonnakaitse) suured arendusprojektid hilises faasis peatada.

Vajame poliitilist debatti sel teemal, kas on võimalik taastuvenergiaprojektide puhul sarnaselt Taani eeskujule planeerimisega seotud regulatsioone muuta nii, et ei väheneks huvipoolte kaasatus planeeringute menetluste protsessi, aga oleks tagatud investoritele planeerimiskindlus nii, et kord tehtud planeeringu kinnitamise otsus jääks püsima. Selline selgus mõjutab positiivselt ettevõtete investeerimishuvi Eesti tuuleenergiasse.

"Valge elevant" on Vikerraadio, kolme Eesti mõttekoja (Praxis, Arenguseire Keskus, TTÜ Ragnar Nurkse Instituut) ja riigikantselei koostöös valminud saate- ja artiklisari, milles loetletakse Eesti poliitika "valgeid elevante" ehk Eesti ühiskonnaelus pikaaegselt lahendamata probleeme, millest 2023. aasta riigikogu valimistel enam vaikida ei sünni, kui soovime saavutada riigikogus vastu võetud strateegia "Eesti 2035" eesmärke. "Valge elevant" alustas Vikerraadios 29. aprillil ja on eetris igal reedel kell 14.05 ja nii kuus nädalat järjest.