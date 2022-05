PPA hakkab väljastama dokumente ka väljaspool oma teenindussaale

PPA identiteedi ja staatuste büroo valdkonna koordineerija Marit Abrami sõnul muudab isikut tõendavate dokumentide väljastamine väljaspool teenindussaale teenuse inimeste jaoks paindlikumaks ja mugavamaks.

"Soovime leida partneri, kelle teeninduspunktid asuvad käidavates kohtades, nii et dokumentide kättesaamine sobituks hästi inimeste igapäevaste tegevuste sekka. Lisaks Eestile peab teenusepakkuja korraldama dokumentide väljastamise ka Soomes, kus üle riigi on laiali suur Eesti kodanikkond, kelle jaoks on samuti võimalik dokumentide kättesaamist lihtsustada," rääkis Abram.

PPA vanemkomissari sõnul on oluline, et isikut tõendava dokumendi väljastamine oleks turvaline. "Väline teenusepakkuja on justkui riigi käepikenduseks, et isikut tõendava dokumendi saaks kätte üksnes õige inimene. Seetõttu on oluline leida hankega turvaline teenuseosutaja, kelle koolitatud personal suudaks tuvastada inimese, kellele dokument väljastatakse," ütles Abram.

Isikut tõendava dokumendi väljastamise eest välise teenusepakkuja juures maksab dokumendi taotleja ise ning teenuse maksumus taotlejale selgub hanke tulemusel. Teenuse maksumus on üks hindamiskriteerium ning kõrgemaid punkte saab teenusepakkuja, kes pakub dokumendi kättesaaja jaoks soodsamat hinda.

Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 6. juuni ning eduka hanke korral loodab PPA dokumentide väljastamisega väljaspool teenindusi alustada 2022 lõpus või 2023 alguses. Hankelepingu kestuseks on viis aastat.

Riigihangete registris on hanke eeldatavaks maksumuse määraks märgitud 10 miljonit eurot.

Eelmisel aastal väljastas PPA kokku üle 409 000 isikut tõendava dokumendi.