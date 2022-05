Tallinn kuulutas välja reaalkooli arhitektuurikonkursi võitja

Võidutöö autorid on arhitektid Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan ja Ann Kristiin Entson.

Žürii esimees, Eesti Kunstiakadeemia rektor professor Mart Kalm rääkis linnavalitsuse pressikonverentsil, et konkursile laekus 15 tööd ja see oli põnev saak, arvestades, et hoone asukoht on väga keeruline.

"Selle 15 töö hulgas ei olnud midagi, mis oleks maailma tagurpidi pöörav, ei olnud enneolematu, erilise lahendusega töid. Seda koht ja eritingimused ei võimaldanud," rääkis Kalm, kelle sõnul on riigigümnaasiumide konkursse olnud nii palju, et Eesti arhitektid ei leiuta enam jalgratast, vaid oskavad väga hästi moodsat koolimaja ette kujutada.

Reaalkool on juurdeehitist oodanud juba 1990. aastatest alates.

Ideekonkursi žüriisse kuulusid lisaks Kalmule kooli direktor Ene Saar, eesti arhitektid Jaak-Adam Looveer, Mari Rass ja Tarmo Teedumäe ning linnaametite esindajad.