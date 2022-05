Tartu autovabaduse puiestee laieneb suvel suuremaks eksperimendiks

Riia tänav on Tartu üks liiklusrohkemaid peatänavaid, kus ratastele praegu eriti ruumi pole. Kuu aja pärast muutub aga üks terve sõidurada rattateeks.

Riia tänava üks põhiprobleem on linnaarhitekt Tõnis Arjuse sõnul ratturite kasvava hulga tõttu jalakäijate turvalisus. Et turvalisus paraneks ja samal ajal ka ratturite arv tõuseks, tuleb liiklejad üksteisest eraldada.

"Rattateed on eraldatud füüsiliste pollaritega, need on paigaldatud sõidutee ja rattatee vahele, mis loob ka ratturile turvatunde. Kui lihtsalt panna värvi maha ja lasta ratturil sõita sõidutee, siis tegelikult ta ei tunne end turvaliselt ja me ei näe nii suurt rattakasutuse tõusu," lausus Arjus.

Et aga rattateega jääb autodele sõiduruumi poole vähemaks, on osa linlasi siiski ambitsioonika plaani osas kriitilised.

"Minu meelest see tänasesse Tartu linna ei sobi. Turu ja Riia tänav on niivõrd ummistunud autodest, et siia teha täiendavad jalgrattateed, on autodele väga ebamugav. Praegu saab ka (rattaga sõites) ilusasti kenasti hakkama, Vanemuise tänavat mööda saab alla sõita ja saab ka mööda Riia tänavat alla sõita, pole häda midagi," ütles Taimo.

Ajutised rattarajad avatakse juuni teisel nädalal ning autodele tekib kaks sõidurada taas tagasi oktoobris. Arjuse sõnul ei saagi kõiki murekohti ette näha, enne kui läbi ei proovi.

"On hästi keeruline lõpuni kõiki detaile, kõiki probleeme ette näha, enne kui me ei katseta neid läbi päriselus. Me olemegi valinud Riia tänava katseplatvormiks, see on eksperiment, kus me paigaldame ka erinevad mõõtmisinstrumendid. Me mõõdame liiklust, müra ja õhusaastet, vaatame, kuidas inimesed muudavad oma liiklusviise. Me saame ka päriselt targemaks, et neid tarkuseid pärast ka pärisprojektis ja pärisinvesteeringutes arvestada," lausus Arjus.

Uus liikluskorraldus puudutab lõiku Vaksali viaduktist kuni üle jõe Delta õppehooneni. Eelmisel kahel suvel täielikult autovaba olnud Vabaduse puiesteel jääb seekord läbiv liiklus ühe sõidurajana alles, välja arvatud nädalavahetustel 17. juunist kuni 14. augustini.