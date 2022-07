Tänavune Tartu autovabaduse tee pälvib jalakäijatelt kriitikat

Kuigi Tartusse Riia tänavale planeeritud ajutised rattateed jäeti sel suvel rajamata, on Emajõe-äärsel Vabaduse puiesteel siiski suvel autoliiklust piiratud. Nädala sees autodele avatud autovabaduse puiestee on küll mugavam autojuhtidele, kuid saab jalakäijatelt enam kriitikat.

Varem oli suvine autovabaduse puiestee autodele täielikult suletud. Sel aastal on aga argipäevadel autoliiklus kahel sõidurajal lubatud. Kuigi katsetatud on erinevaid lahendusi, on endiselt neid, kelle sõnul ei ole tee kinnipanemisel mõtet.

Asjaolu, et tänavu on autovabaduse puiestee autovaba vaid nädalavahetustel, toob kriitikat ka neilt, kellele on üldiselt idee meeltmööda olnud. Küsimusi tekitab ohutus, samuti ei ole tegevuste mitmekesisus eelnevate aastatega võrreldav.

"Väga tore koht on autovabaduse puiestee. Lastele on eelnevatel aastatel väga meeldinud siin, aga sellel aastal võib-olla see autode möödasõit on küsitava väärtusega. Sel aastal esimest korda siin ja juba tekkis väike kommunikatsiooniprobleem mul lastega, kus, mis ja," rääkis Indrek.

"Möödunud aastal oli huvitavam. Vähemalt vesi purskas. Nüüd on vesi ka kinni pandud. Bassein oli lastel madal, kus nad said jalgupidi sulistada. Basseini ka pole. Natukene igav, ütleme niimoodi," kommenteeris Anne.

"Miks see kola siin seisab praegu? Mitte midagi ei toimu ju. See, et üks üritus on ainult ja ralli on siin, on üks asi, aga minu meelest on ikka asfaldi pealt ära inimesed," rääkis Tõnu.

Autovabaduse projekti üks vedajatest Ragnar Kekkonen rääkis, et positiivse tagasiside kõrval on kriitikat linnanigi jõudnud. Kõige enam ohutuse kohta, mille suurendamiseks on linn esialgset piirkiirust 30 kilomeetrilt tunnis langetanud 20 kilomeetrini tunnis. Samuti on paigaldatud nii teetõkkeid kui ka kiirusmõõdik. Teed ka nädala sees autovabaks muuta esialgu ei plaanita.

"See on olnud kaks aastat kinni. Siis on teistpidi negatiivset tagasisidet, autojuhtidelt on tulnud tagasisidet, et miks see tänav kinni on. Täna me proovime seda lahendust, kus on autojuhid õnnelikud ja jalakäijad võib-olla ei ole nii õnnelikud. Siis on meil kahe erineva variandi võrdlus olemas, et arutada, kuidas tulevikus autovabadust muuta," rääkis Kekkonen.

Kuigi lastele on mängimisvõimalusi loodud, tulebki Kekkoneni sõnul sellel aastal nädala sees väiksema hulga tegevustega arvestada. Põhiprogramm on nädalavahetusel.

"See on nagu park või rand linnaruumina, et kas peab kogu aeg tegema midagi. Linn või inimene saab tulla, ise vabalt aega veeta. Meil on purskkaev, liumäed, kiigud. Seda suurt basseini, mida kõik taga igatsevad, kahjuks terviseamet enam sel aastal teha ei lubanud," ütles Kekkonen.

Samas mitmed turistid või ka autovabaduse puiesteed varem vähem külastanud linnaelanikud on ka praeguse lahendusega rahul.

"Eelmisel aastal ma siin ei käinud, aga tänavu ma olen siin käinud ja meeldib. Ma olen lastega käinud siin," ütles Kaja.

"Lastele on vaja palju tegevust. Mida rohkem, seda parem. Vanemad peavad ise vaatama oma last ja siis on kõik hästi," sõnas Marita.

Kekkoneni sõnul arvestatakse saadud tagasisidega järgnevate aastate lahendusi planeerides.