Tartu läheb Riia tänavale eraldi rattaradade rajamisega uuele katsele

Tartu linn on välja kuulutanud riigihanke linna ühe põhimagistraali, Riia tänava liikluskorralduse ümbertegemiseks, et rajada sinna autoteest eraldatud rattarajad. See tähendab, et autoliiklus läheb Riia tänaval tunduvalt kitsamaks.

Riia tänaval pidi kaks sõidurada ajutiselt rattateedeks muutuma juba eelmisel suvel, aga suure vastuseisu tõttu jättis linn viimasel hetkel projekti ära. Üldplaneeringu järgi on aga Riia tänav kogu oma ulatuses rattateede põhivõrgus kirjas, seega on sealsete rattateede küsimus taas päevakorda tõusmas.

Põhivõrk näeb ette, et mõlemal pool sõiduteed oleks jalgratturitele eraldi ohutu liiklemiskoridor. Lisaruumi selleks ei ole võtta kuskilt mujalt kui autoteede arvelt.

Hotelliärimehe, Tartu linnavolikogu reformierakondlasest liikme Verni Loodmaa sõnul peaksid lisaks autojuhtidele kompromisse tegema ka kergliiklejad ja ratturid.

"Kui me vaatame näiteks seda osa, mis on Kalevi tänavast Vaksali tänavani, siis paralleelselt Riia maanteega kulgeb kahepoolse jalgratturitele liikumisvõimalusega Vanemuise tänav, mille kasutus kahjuks täna ei ole selline nagu võiks olla," kommenteeris Loodmaa.

"Aga miks ei võiks autod kuskilt mujalt siis sõita. Ratturid tahavad ka sõita, iga tänav peab olema ratturile läbitav. See ei ole nii, et mõni tänav on ratturile ja mõni tänav ei ole. /.../ Kuna me tahame rattateid peamiselt autoteede arvelt, siis on loogiline, et me muudame Riia tänavat autojuhtidele ebamugavamaks ja ratturitele mugavamaks," rääkis Tartu linnavolikogu sotsiaaldemokraadist liige Mart Hiob.

Rattateede planeerimise teeb keeruliseks ka see, et Riia tänavalt sõidab läbi kümme bussiliini. Selge aga on, et 2+2 sõidurada nagu praegu, pole tulevikus enam Riia tänaval võimalik.

"Hetkel ta ju töötab põhimagistraalina ja tulevikus ta ei saa päris sellisena edasi töötada. See liiklus peab hajuma teistele tänavatele edasi. /.../ Liiklus läheb siin kindlasti kitsamaks. See ongi see, mis eskiisi käigus selgub, kui kitsaks läheb. Kindlasti piirkiirus võetakse alla, olenevalt lõigust, kas 30 või 40 kilomeetrile tunnis," ütles Tartu linna jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist Mihkel Vijar.

Riia tänava rattateed saavad valmis kõige varem 2025. aastal.