Politsei: autovabaduse tee võib Tartus Riia tänaval suurendada õnnetuste arvu

Mais teatas Tartu linn, et juunis muutub üks sõidurada Riia tänaval rattateeks. Nüüd aga tõdevad planeerijad, et olid esialgu sõnades liiga julged.

"Vahepeal on lõpetamised ja liikluskoormus on nii suur, et ei julgenud kohe seda otsust teha. 1. juulil on kõik ülikoolid lõpetanud, koolid lõpetanud ja siis saab selle muudatuse ellu viia," ütles autovabaduse projekti üks vedajatest Ragnar Kekkonen.

Et muudatus on suur, tellis linn ka liiklusohutusauditi. Samuti on läbi räägitud hädaabikeskustega, näiteks selle osas, kuidas hakkab toimuma Riia tänaval asuva kiirabi väljasõit.

"Äärekivist rattatee peale jääb poolteist meetrit ja autod saavad külgede peale tõmmata ennast ja päästeauto saab Riia tänava keskelt läbi. Ehk seal on piisavalt suur ruum nende jaoks. See oli kõige suurem läbirääkimiste koht, sest sellist asja ei ole ju Eestis varem tehtud," selgitas Kekkonen.

Tuiksoonelt ühe sõiduraja ära võttes läheb väiksematel kõrvaltänavatel liiklus tihedamaks. Palvega projekt ära jätta pöördus linna poole isegi kõrvalolev Kambja vald.

"Kindlasti liikluskoormus hajutub alternatiivsetele tänavatele, kaasaarvatud Linnavere teele, mis on ühenduslüli Valga maantee ja Võru maantee vahel. /.../ Seal ei ole täna kergliiklusteed, kõnniteed. Oht õnnetustesse sattuda kindlasti suureneb," kommenteeris Kambja vallavanem Argo Annuk.

Ka politsei vaatab juuli algust murelikult, sest Riia tänaval tekib ohukohti juurde.

"Kui autojuht tahab teha parempööret, siis ta peab ju ületama rattateed. Kuna Riia mägi on küllalt suure kiirusega mägi ratturite ja tõukeratturite jaoks, seal on väga palju selliseid ohtlikke kohti, eriti siis, kui auto keerab paremale. Mäest üles võib-olla ei ole nii hull, aga mäest alla, Riia-Kalevi ristmik, Riia-Turu ristmik ja ka ülekäigurada muidugi. Me peame iga päev suhtlema linnaga sellel teemal, et ei tekiks sellist olukorda, et me jääme hiljaks mingi asjaga. Siin on väga tähtis kiire reageerimine. Kui hakkavad õnnetused juhtuma, siis tuleb see asi ära lõpetada," rääkis PPA lõuna prefektuuri vanemliiklusametnik Janek Sarapuu.

"Selleks on eraldi meeskond kokku pandud, kes analüüsib ja võtab selle otsuse vastu, kui see vajadus on ja tekib. /.../ Meil täna ei ole mõõtkava ees, et selle numbri või sellel tagajärjel me lõpetame selle projekti," ütles Kekkonen.

Liikluskorralduse ümbertegemiseks kulub linnal umbes 100 000 eurot.