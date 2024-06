Tallinn koostab plaani liiklusmüra vähendamiseks

Kui Tartu linnavalitsusel on plaan linnakeskkonnas müra vähendamiseks olemas, siis Tallinna linnal praegu sellist tegevuskava pole, aga aasta lõpuks loodetakse see valmis saada.

2022. aastal valminud Tallinna mürakaardi järgi on pealinna olulisimaks müraallikaks autoliiklus. Mürakaardi autorid märgivad, et rohkem kui 150 000 tallinlast elavad piirkonnas, kus auto- ja trammiliikluse müra ületab 55 detsibelli. See on sama vali kui inimese kõne.

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) professor Jüri Lavrentjev ütles, et Tallinn pole lärmi vähendamise nimel piisavalt pingutanud. "Selline olukorra teadvustamine on kindlasti abiks, aga konkreetseid meetmeid, ma isegi ei oska öelda, et oleks väga palju siin tehtud," tõdes ta.

Et müra vähendada, tuleb Lavrentjevi hinnangul kombineerida erinevaid meetmeid: "Suunata liiklust ümber, kiirust alla tuua, kui seda vaja on ja teha siledam asfalt."

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütles, et liiga vali liiklusmüra hakkab pealinna inimeste tervisele ja maksab elusid. Praegu Tallinnal müra vähendamiseks tegevuskava ei ole, kuid Pere lubas, et talveks saab see valmis.

"Müra saame vähendada siis, kui meil on täidetud teisedki liikuvuses seatud sihid, kus meil on üle pooled inimesed ühistranspordis, kõnnivad jalgsi või liiguvad rattaga ja teedel normaalsed, põhjamaised, rahulikud kiirused, nagu 40 kilomeetrit tunnis, kohati ka 30 kilomeetri tunnis. See on see lahendus," rääkis Pere.

Kui Tallinnas alles koostatakse müra vähendamise tegevuskava, siis Tartu linnal on tegevuskava valmis, kinnitas Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

"Meil on väga konkreetsed plaanid. Eelmisel aastal tutvustasime terve hulga põhitänavate rattateede ehitamise plaane. Kui meil õnnestub Tartut ümbritsev ringtee valmis ehitada, siis õnnestub ka transiitliiklust eemale suunata, mis omakorda mõjub positiivselt ka mürataseme vähenemisele," rääkis Tamm.

Sarnaselt Perele leidis ka Tamm, et müra vähendamiseks tuleb piirata autode sõidukiirust.

Abilinnapea Kristjan Järvan ütles mürapiiramise plaani kommentaariks, et müra vähendamine on linnavalitsusele oluline, ent abilinnapea Pere on oma sõnades väljunud reaalsuse piiridest.

"Kiiruspiirangute määramisel lähtume siiski liiklusohutuse ja liiklusvabaduse tasakaalust. Ühistranspordi ja ülejäänud liikluse pidurdamine müra vähendamise eesmärgil ei ole proprotsionaalne ja selle linnavalitsuse ajal ei juhtu," ütles Järvan.

Ta lisas, et plaanis on kehtestada linnas uuesti rohelained liiklusele. "See vähendab ka oluliselt müra, kui iga valgusfoori vahel ei ole pidevat kiirendamist ja pidurdamist."