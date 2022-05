Venemaa naftaembargo erisusi soovib ka Tšehhi

Euroopa Liidu kuuenda sanktsioonide paketi kinnitamine kipub riikidele kujunema raskeks ülesandeks. Kolmapäeval välja käidud kavas tehti erisusi Ungarile ja Slovakkiale, kes ei peaks aasta lõpuks loobuma kõigist Vene naftatoodetest.

Ungarile ja Slovakkiale anti üks aasta pikendust, ent juba jõudsid mõlema riigi esindajad öelda, et vaja on veel mitut aastat lisaks.

Ungari välisministri Peter Szijjarto sõnul oleks praegune kava nende riigi suhtes vastutustundetu ning lõhuks energiajulgeoleku.

"Küsimus pole poliitilises tahtes, eesmärgis või ajas. See on lihtsalt füüsiline, geograafiline ja taristust tulenev reaalsus," ütles Szijjarto.

Ka Slovakkia asemajandusminister Karol Galek sõnas kolmapäeval, et järgmise aasta lõpp neile tähtajana ei sobi. "See pole kahjuks piisav. Me eeldame vähemalt kolme aastat," sõnas Galek ning täpsustas, et selleks ajaks suudaksid nad teha muudatusi taristus ja tehnoloogias.

Kuid lisaks neile on probleeme ka teistel Družba naftajuhtme otsas istuvatel riikidel. Kolmapäeval tunnistas näiteks Tšehhi peaminister Petr Fiala, et ka neil läheb vaja paariaastast ajapikendust.

"Me oleme valmis otsust toetama kui Tšehhi saab ajapikendust kuni võimekusi on suurendatud teistes naftajuhtmetes. Tegutseme sel suunal väga intensiivselt erinevatel tasemetel. Rääkisin sellest ka Euroopa ülemkogu alalise eesistuja Charles Micheli ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga," ütles Fiala.

Fiala hinnangul vajab Tšehhi samuti kolmeaastat pikendust. Kuuldavasti on praeguse graafikuga probleeme ka teistel Euroopa Liidu riikidel, mis tähendab, et naftaembargo tähtaeg aasta lõpus on löögi all.

Samas annavad ilmselt Tallinn, Riia, Vilnius ja Varssavi endast lähipäevadel maksimumi, et kõikidele riikidele kiire naftaembargo vajadust selgitada.