Politsei tabas Raadi punamonumendi sodijad

"Ööl vastu tänast helistas 36-aastane mees häirekeskusele ning tunnistas üles, et oli eile õhtupoolikul ühes sõbraga käinud Raadil asuva momendi juures ning sinna erinevat sümboolikat ning lauseid sodinud. Mees tunnistas, et olid sõbraga mõlemad alkoholi pruukinud ning nad kahetsevad purjus peaga tehtud mõtlematust," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) Tartu jaoskonna menetlusjuht Timo Reinthal pressiteate vahendusel pühapäeval.

Politsei teatel oli tegu kohalikega ning mõlema suhtes alustati väärteomenetlust, mille raames viiakse läbi erinevaid menetlustoiminguid tehakse.

Reinthali sõnul ei ole vaenu õhtutaval sümboolikal Eesti avalikus ruumis kohta ning politsei suhtub taolistesse asjadesse väga tõsiselt.

"Õnneks on sama meelt ka enamus inimesi meie ümber, kes politseile selle juhtumi ja teo toimepanijate välja selgitamisel suureks abiks olid, edastades nii vihjeid, pilte kui vahendades muud abistavat infot," lisas Reinthal.

Politsei avastas laupäeval kell 15.25, et Raadil asuv Teises maailmasõjas langenute mälestussammas on mitmest kohast haakriste täis soditud ning lisaks on sellele kirjutatud. Politseipatrull kedagi vahetult ümbrusest ega piirkonnast ei tabanud.