Seadusemuudatusega soovitakse laiendada ERJK uurimisvolitusi

ERJK-le luuakse õiguslik alus küsimaks dokumente, teavet ja selgitusi ka kolmandatelt isikutelt ning võimaldatakse isikuid kutsuda ERJK ametiruumidesse. Sealjuures antakse kohale ilmumiseks mõistlik tähtaeg ning viidatakse sunniraha ja sundtoomise rakendamise võimalusele kutse peale ilmumata jätmise korral. Sealjuures võib kohaldada ka erandkorras sundtoomist.

"Isiku suhtes võib kohaldada sundtoomist üksnes siis, kui on alust arvata, et isikul on andmeid, mis on olulised käesolevas seaduses sätestatud nõuete rikkumise lõpetamiseks, ning isik ei ole kutse peale ilmunud ka pärast tema suhtes sunniraha rakendamist. Sundtoomist teostab ametiabi korras politsei. Sundtoomist ei kohaldata riigikogu liikme suhtes."

Samuti muudetakse keelatud annetuse vastuvõtmisele kohaldatavaid tagajärgi, sealhulgas viiakse sisse objektiivne tähtaeg (30 kalendripäeva), mille jooksul tuleb keelatud annetus kanda tagasi annetuse teinud isikule. Tähtaja möödumisel tuleb keelatud annetus kanda igal juhul riigieelarvesse

"Erakond tagastab keelatud annetuse selle teinud isikule 30 päeva jooksul alates annetuse saamisest. Kui keelatud annetust ei ole selle teinud isikule nimetatud tähtaja jooksul tagastatud, on erakond kohustatud kandma annetuse viivitamata riigieelarvesse."

ERJK ettekirjutused, millega nõutakse keelatud annetuse riigieelarvesse kandmist, muudetakse täitemenetluse raames sundtäidetavaks. Riigieelarvest eraldisi saavate erakondade puhul viiakse sisse eraldiste vähendamine (kuni 50 protsendi ulatuses igakuisest eraldisest), kaotatakse viivis ja viiakse sisse intressi tasumise kohustus.

"Keelatud annetuse saanud erakond, erakonna nimekirjas kandideerinud isik, valimisliit, valimisliidu nimekirjas kandideerinud isik, üksikkandidaat või erakonna sidusorganisatsioon on kohustatud tasuma keelatud annetuse summalt intressi 0,06 protsenti päevas."

Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil annetuse saaja pidi keelatud annetuse kandma riigieelarvesse, kuni päevani, mil annetus on kantud riigieelarvesse, riigieelarvelisi eraldisi on vastavas ulatuses vähendatud või ettekirjutusega pandud kohustus on sundtäidetud täitemenetluses.

Lisaks eelnimetatud muudatustele kavandatakse ka mitmeid erakonnaseadust korrastavaid muudatusi. Seadusest kaotatakse sätted, mis ei ole rakendatavad, sh laenamisele seatud ülempiiri kaotamine, kuna see ei ole praktikas vajalik ega

rakendatav.