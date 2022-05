Nafta hind langes alla 110 dollari barrelist

Nafta hind on maailmaturul volatiilne, rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on nüüd umbes 109 dollarit barreli kohta.

Maailma suurim naftaimportija Hiina karmistab koroonapiiranguid. Brenti hind langes esmaspäeval 2,3 protsenti. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind langes 2,6 protsenti ja on nüüd 106,78 dollarit barreli kohta. Brenti hind on siiski sel aastal tõusnud 40 protsenti, vahendas CNBC.

Rahvusvahelised investorid muretsevad, et inflatsiooni kiirenemise tõttu vähendavad keskpangad varaoste.

G7 riikide juhid leppisid pühapäeval kokku järk-järgulises Vene naftast loobumises. "Me lubasime järk-järgult vähendada oma sõltuvust Vene energiast, sealhulgas loobuda või keelata Vene nafta," teatasid riigijuhid ühisavalduses.

G7-sse kuuluvad Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Suurbritannia ja USA.

Jaapani peaminister Fumio Kishida teatas, et riik on Venemaa nafta sisseveost valmis loobuma. Venemaa on Jaapanile nafta ja maagaasi tarnijate hulgas viiendal kohal.