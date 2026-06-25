Naftahinnad liiguvad Iraani sõja eelse taseme suunas

Laevaliiklus Hormuzi väinas näitab taastumise märke ning naftahinnad liiguvad sõjaeelse taseme suunas. Rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli neljapäeva hommikul 72,71 dollarit barreli kohta.

USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 69,55 dollarit barreli kohta. Naftahinnad on seega jõudmas tasemele, mida nähti enne Lähis-Ida konflikti puhkemist veebruaris, vahendas CNBC.

Andmefirma Kpleri teatel on pärast USA ja Iraani vahelise kokkuleppe sõlmimist läbinud Hormuzi väina üle 20 naftatankeri, mis veavad kokku ligi 35 miljonit barrelit toornaftat. Enamik neist tankeritest peaks augusti alguses jõudma peamiselt Aasias asuvatesse sihtsadamatesse.

Mõningate analüütikute hinnangul võib naftaturgu lähikuudel oodata ajutine ülepakkumine, sest Pärsia lahe naftaeksport taastub kiiremini, kui nõudlus kasvab. Eksperdid hoiatavad siiski, et ebakindlus ei ole turult kadunud ning uued sõjalised pinged võivad naftahinnad taas lakke tõsta.