Küsitlus: kolmveerand soomlastest pooldab NATO-ga ühinemist

Toetus NATO-ga liitumisele kasvab Soomes pidevalt: veebruaris pooldas Yle tellitud küsitluse järgi ühinemist 53 protsenti küsitletutest, märtsis 62 ning mais 76 protsenti.

Kui märtsis oli neid, kes ei olnud liitumise poolt ega vastu, umbes viiendik vastajatest, siis mais vaid kümnendik. See tähendab, et suurem osa kahevahel olijatest on otsustanud NATO-ga liitumist toetama asuda, märgiti Yle artiklis.

Küsitluse läbi viinud Taloustutkimuse tegevjuht Jari Pajunen ütles, et kevade lõikes on selgelt näha liitumise toetajate arvu suurenemine. "Kahevahel olijate arv on vähenenud, kuid veel rohkem on vähenenud vastaste arv," ütles ta.

Veebruaris oli Soome liitumise vastu 28, märtsis 16 ja mais 12 protsenti vastanutest.

Variandi, et Soome liitub NATO-ga koos Rootsiga, puhul oli liitumise pooldajate hulk veel suurem, 83 protsenti vastanutest.

82 protsenti vastanutest ütles, et toetaksid presidendi ja valitsuse otsust NATO-ga liituda.

Soome liitumist NATO-ga pooldas 81 protsenti mehi ja 72 protsenti naisi.