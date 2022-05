WSJ: Trumpi diskrediteeriv raport põhines kuulujuttudel

Ameerika Ühendriikide 2016. aasta presidendivalimiste eel avaldatud raport, milles seostati presidendikandidaat Donald Trumpi Vene võimudega, oli suuresti alusetu, kirjutas USA ajaleht The Wall Street Journal (WSJ).

"Wall Street Journali korraldatud uuring näitas, et paljud Steele'i ettekandes toodud detailid on pärit ühe väikeettevõtte reklaamilepingu alusel kokku tulnud inimeste räägitud kuulujuttudest," märkis leht oma mahukas ülevaates.

WSJ andmeil tugines toimiku koostanud Briti endine luuretöötaja Christopher Steele, kelle järgi see ka oma nime sai, selle materjali kokkupanekul peamiselt Washingtonis tegutsenud uurijate tööl, mitte aga Kremli siseringi allikatel.

USA Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FBI) märkmete kohaselt olevat üks selline uurija, Igor Danchenko, öelnud, et ta ei olnud ülesandega rahul ja mõned tema allikad olid lihtsalt vanad sõbrad – üks endine koolikaaslane –, kellelt saadud andmeid Steele võimendas, edastas WSJ.

Steele'i toimik häiris aastaid USA poliitikaelu, heitis varju Trumpi presidendiks olemise kahele esimesele aastale ning läks uurimistele ja kohtuasjadele maksma miljoneid dollareid.

Steele'i toimik, mida tuntakse ka Trumpi Vene-raporti nime all, on vastuoluline poliitilise opositsiooni uuringuaruanne, mis on kirjutatud juunist 2016. aasta detsembrini, mis sisaldab väiteid Trumpi kampaaniameeskonna rikkumistest ja vandenõust koostööks Venemaa valitsusega. Viis aastat hiljem kirjeldati seda kui "suuresti diskrediteeritud", "vigast" ja "suures osas kontrollimata" sisuga dokumenti.