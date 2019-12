Briti välisluureteenistuse MI6 endise töötaja Steele'i sõprus Trumpi perekonna liikmega tuli välja USA justiitsministeeriumi järelevalveametniku Michael Horowitzi äsja avaldatud raportist, mis käsitles Föderaalse Julgeolekubüroo (FBI) tegevust Venemaa-juurdluse alguspäevadel ja seda, kas juurdluse raames esines poliitilist Trumpi-vaenulikku kallutatust. Lisaks Reutersile on samal teemal kirjutanud näiteks ka ABC News, Hill ja Guardian.

FBI kasutas oma juurdluses ning FISA-kohtult jälgimisõiguse saamiseks osaliselt ka Steele koostatud toimikut. Toimiku koostamise olid tellinud Steele'i tööandjalt, erafirmalt Fusion GPS Trumpi vabariiklastest rivaalid ning hiljem võttis tellimuse üle juba Demokraatliku Partei kampaania. Toimiku sisuks olid Steele'i memod vestlustest oma Venemaa allikatega. Osa toimikus sisalduvatest väidetest on praeguseks ümber lükatud, osa ka kinnitust leidnud ning osa neist väidetest on praktikas võimatu tõestada või ümber lükata. Steele ise on hiljem selgitanud, et pani lihtsalt kirja oma allikate sõnad ja seega pole tegu tema enda seisukohtadega, millised neist paika peavad ja millised mitte. Samuti rõhutas ta, et toimik polnud kunagi mõeldud sellisel kujul avaldamiseks.

Horowitzi raporti osas, kus analüüsitakse Steele'i kui FBI allika usaldusväärsust, on kirjas ka Steele enda sõnad, mille kohaselt on täiesti naeruväärsed väited, kuidas ta olevat olnud algusest peale Trumpi suhtes vaenulikult meelestatud.

Steele selgitas raporti uurijatele, et kui üldse, siis oli ta Trumpi perekonna suhtes pigem positiivselt meelestatud, sest oli varem külastanud perekonna liiget New Yorgis Trump Toweris ning et ta on olnud selle perekonnaliikmega sõbralikes suhetes juba mõningaid aastaid.

Teemaga kursis olev allikas kinnitas nüüd, et perekonnaliige, kes raportis nimetuks jäi, on just nimelt Ivanka Trump.

ABC andmetel arutasid Ivanka Trump ja Steele omal ajal ka seda, mida viimase firma Orbis Business Intelligence võiks Trumpi pere äride heaks teha.

ABC Newsi allikate kohaselt toimusid Ivanka Trumpi ja Steele kontaktid ning arutelud võimaliku koostöö teemal umbes kümme aastat tagasi, peamiselt aastatel 2007-2008.

Valge Maja keeldus teemat kommenteerimast ning Steele ise ei ole kommentaarisoovidele vastanud.

USA justiitsministeerium koostatud raportist Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) ametnike tegevuse kohta Venemaa uurimise alguspäevil selgus, et FBI tegi vigu, kuid vaatamata sellele oli uurimise alustamine põhjendatud.

Justiitsministeeriumi järelevalveametnik Michael Horowitz ei leidnud oma raportis otseseid tõendeid, mis kinnitaksid, et Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) töötajate poliitilised eelarvamused tõukasid tagant Venemaa uurimise alustamist.