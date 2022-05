Vene toodangu kadumine hõrendas poodide mähkmevalikut

Eesti poelettidel on mähkmevalik olnud viimasel ajal kasinam, sest Venemaa toodangule asenduse leidmine võtab aega. Sarnaselt teiste toodetega on kerkinud ka mähkmete hind.

Rimi ostujuht Maris Rannus rääkis ERR-ile, et Venemaa päritolu toodete müügilt eemaldamise tõttu tuli neil kogu mähkmete sortiment üle vaadata. Näiteks toodeti osa Huggiese kaubamärgi mähkmeid Venemaa tehastes.

"Tänaseks on tootmine ümber viidud Euroopasse ning uutest tehastest jõuab kaup poodi mõne nädala jooksul," lausus ta.

Prisma kommunikatsiooni ja vastutustundliku ettevõtluse juhi Kristiina Tambergi sõnul on neil olnud tarneraskused samuti Huggiese mähkmetega ning nii nagu Rimigi loodab Prisma lähinädalatel sellele murele lahenduse leida.

Tamberg märkis, et kõige populaarsemad on nende sortimendis Soomes toodetud Muumi mähkmed ja nende saadavusega probleemi pole.

Selver on Huggiese Venemaalt tulnud tooted juba Tšehhi tehases valmistatud alternatiividega asendanud. Ettevõtte ostudirektor Katrin Riisalu möönis, et tarneprobleeme tuleb siiski ette varasemast veidi rohkem, aga need pole kriitilised.

"Tegu on siis mõne konkreetse tootega ja asi laheneb mõne päevaga," lisas ta.

Coopis oli vahepealsel perioodil mähkmevalik väiksem samuti Venemaalt sisseostu lõpetamise tõttu, ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Martin Miido. Nagu Selver, on ka Coop juba leidnud toodetele asenduse Euroopa riikidest pärit alternatiividega.

Eesti viimaste kuude hinnatõus ei ole ka mähkmeid puudutamata jätnud. Prisma esindaja kinnitusel on tootjad nii nagu teistegi toodete puhul tõstnud mähkmete hinda, viidates sisendhindade tõusule. Tamberg märkis, et nende omabränditooted on siiski soodsama hinnatasemega.

Selveris on mähkmete hind tõusnud 10–15 protsenti.