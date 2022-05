Shanghais jäid koroonapiirangute tõttu tuhanded inimesed kodutuks

Kodutuks jäänud inimesed on enamasti töölised, kes on pärit maapiirkondadest ja väiksematest linnadest. Paljud firmad lõpetasid piirangute tõttu tegevuse ja sulgesid oma ühiselamud. Inimesed proovivad nüüd raha teenida toidukulleritena.

Paljudes Shanghai elamupiirkondades kehtivad reeglid, mis keelavad inimestel korteritesse naasta. Kuna inimestel pole raha, siis ostsid nad telgid või magavad lihtsalt sildade all, teatas The Wall Street Journal.

Üks kuller ütles ajalehele The Wall Street Journal, et saabus Shanghaisse 5. märtsil. 1. aprillil suleti tema elamu ja ta ei tohtinud sealt kolme nädala jooksul lahkuda. 24. aprillil läks ta tagasi tööle ja hakkas elama sildade all.

Tänaval ei pea elama ainult kullerid. Shanghais elav fotograaf Anna Xu elas pärast välismaalt naasmist hotellis. Pärast haigeks jäämist viidi ta karantiiniasutusse ja hiljem ei lastud teda hotelli tagasi.

"Veetsin kaks ööd õues, magasin madratsil. Kartsin oma elu pärast," ütles Xu.

Shanghai elanikud on üha vihasemad ja nõuavad, et võimud loobuksid karmist piirangute poliitikast.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles teisipäeval, et Hiina karm koroonapoliitika pole jätkusuutlik.

"Ma arvan, et see poliitika pole jätkusuutlik, arvestades viiruse käitumist. Oleme seda küsimust arutanud Hiina ekspertidega. Me märkisime, et selline lähenemine pole jätkusuutlik," ütles Tedros Adhanom Ghebreyesus.