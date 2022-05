Eesti Energia uueks nõukogu esimeheks saab Anne Mere

Kaldoja oli aastast 2015 Eesti Energia nõukogu liige ja aastast 2017 selle esimees.

Lisaks Kaldojale kutsus Eesti Energia üldkoosolek, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus nõukogust volituste lõppemise tõttu tagasi Ants Paulsi ja Ivo Palu ning nimetas uuteks liikmeteks Taavi Tamkivi ja Ahti Kuninga, teatas Eesti Energia.

Uues nõukogu koosseisus pikenesid seniste liikmete Andres Liinati, Einari Kiseli ja Meelis Einsteini volitused. Nõukogus jätkab tööd ka Tarmo Porgand, kelle minister kutsus volituste perioodi ühtlustamise eesmärgil nõukogust tagasi ja nimetas ta sinna uuesti. Nõukogu uue koosseisu liikmete volitused kestavad kolm aastat alates 12. maist 2022.

Anne Mere on Fazer Bakery Balti üksuse juht ning endine Soome börsiettevõtte HKScan Soome ja Baltikumi turgude juht ning HKScan Estonia (endine Rakvere Lihakombinaat) juhatuse esimees. Mere on tööandjate esindajana ka haigekassa nõukogu liige.

Andres Liinat on endine Cleveroni tegevdirektor ning endine Tartu Ülikooli kantsler. Ta on töötanud juhtivatel kohtadel hotellinduses, kaubanduses, panganduses.

Einari Kisel on Tallinna Tehnikaülikooli Targa Linna Tippkeskuse strateegia ja partnerlussuhete juht, endine Maailma Energeetikanõukogu (World Energy Council) Euroopa regiooni juht ning varasem majandusministeeriumi energeetikaosakonna juhataja ja Eesti Energia energiakaubanduse direktor.

Meelis Einstein on Kunda Nordic Tsementi tegevdirektor ja juhatuse liige, HeidelbergCement grupi Balti üksuste juht ning ka Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juht.

Taavi Tamkivi on Salv Technologies OÜ asutaja ja tegevjuht ning endine Wise Payments Limited Eesti filiaali vastavuskontrolli juht.

Tarmo Porgand on rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja asetäitja, osaluspoliitika valdkonna kujundaja ja riigi osalusega äriühingute juhtimise ekspert. Tarmo Porgand on ka AS Operail nõukogu liige ning varasem Eleringi, Levira ja Riigi Kinnisvara nõukogu liige.

Ahti Kuningas on majandusministeeriumi transpordi asekantsler ning varasem majandusarengu asekantsler. Kuningas kuulub AS Tallinna Sadam ja RB Rail AS nõukogusse.

Eesti Energia nõukogu on juhtimisorgan, mis planeerib kontserni tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosneb seitsmest liikmest.

Nõukogu on see, kes määrab Eesti Energia juhatuse esimehe. Eesti Energia praeguse juhatuse esimehe Hando Sutteri ametiaeg lõpeb 31. märtsil 2023.

Eesti Energia ainuaktsionär on Eesti riik, keda aktsionäride üldkoosolekul esindab rahandusminister.