Amet: tee-ehitusmahtu tuleb vähendada, et töösolevaid lepinguid kompenseerida

Mõned maanteed võivad tänavu jääda ehitamata või remontimata, sest ehitushinnad on järsult kerkinud, kuid riik ei leidnud lisaraha kulude katmiseks. Transpordiameti kinnitusel tuleb ehitusmahtu vähendada, et ehitajatele töösolevate lepingute eest lisaraha maksta.

Taristuehituse liit ja transpordiamet pidasid paar kuud läbirääkimisi, et leida sõjamõjude tõttu kallinenud teedeehituse jaoks lisarahastust.

Tee-ehitusettevõtte Verstoni juhi Veiko Veskimäe sõnul on praeguseks selge, et riik otsustas ühepoolselt jätta enamiku kasvanud kuludest töövõtjate kanda.

"Kui tervikuna kogu teedeehitussektori sõjaaja hinnakasv on olnud umbes 15 protsenti ja mõnedes lepingutes natuke vähem, aga kindlasti mõnes lepingus ka oluliselt rohkem, siis tegelikult me saime väga väikese osa sellest kompenseerimisest," rääkis Veskimäe.

Teedeehitus oleks vajanud liidu hinnangul tänavu 40-50 miljonit eurot lisaraha. "Kindlasti tervikuna on see kompenseerimine võib-olla tõesti viie protsendi ligidal, aga mitte rohkem," ütles Veskimäe.

Kompensatsiooni ehituslepingutele maksab transpordiamet omavahenditest. Kuid sellele lisaks olnuks vaja leida lisaraha riigieelarvest.

"Kahjuks teedeehitusse ja korrashoidu lisaraha ei eraldatud ning täna tuleb meil elada selle eelarvega, mis aasta alguses kinnitati. /.../ Tegelikult jääb teedeehituse poole peal sellel aastal 20 miljoni euro väärtuses tööd vähemaks, selle raha eest me kompenseerime käimasolevaid lepinguid, mis hetkel töös on," selgitas transpordiameti taristu haldamise juht Raido Randmaa.

Hinnatõusu ja raha vähesuse tõttu jääb tänavu 40 objekti tegemata.

"Esmakordselt on meil transpordiametis selline seis, kus maikuu alguses me oleme põhimõtteliselt kogu oma ehitusobjektide portfelliga välja tulnud ja rohkem me hankeid turule ei toogi," sõnas Randmaa.

Kuigi ehitajatele on jäetud võimalus ilma trahvita lepinguid pikendada, loodab Randmaa, et ehitajad suudavad tänavu hakkama saada.

"Võõbu-Mäo objekt saab valmis, mis meil Tartu maanteel on. Ja kõikide teiste suurte objektidega - Riia ringiga, Kärevere-Kardlaga - ka jätkatakse, aga see tõesti selgub mõne aja pärast, kui ettevõtted konkreetselt laua taha tulevad," ütles Randmaa.

Veskimäe sõnul aga paljud ehitajad tänavu hakkama ei saa.

"Ma arvan, et ei saa. Kindlasti on neid lepinguid, mida üles öeldakse. Kindlasti on turuosalistel ees väga keerulised ajad, aga eks see ongi poliitiliste valikute küsimus riigi mõttes ja ka tuleviku mõttes, kuid üldselt me teedeehitus on nagunii alarahastatud," rääkis ta.