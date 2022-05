Hinnakasv võib Tartus mitme hoone ja tee ehituse edasi lükata

Hariduslike erivajadustega lastele mõeldud Tartu Kroonuaia ehk uue nimega Pärli kool peaks 2023. aastal kolima Ploomikese lasteaia asemele. Kui esialgu esitati riigile uues asukohas asuva hoone rekonstrueerimise projekti kaasrahastamiseks 2,5 miljoni euro suurune taotlus, siis märkimisväärse hinnatõusu valguses loodetakse, et ka riigi panus tõuseb.

"Täna on hanke summa 12,3 miljonit eurot, mis on üle kahe korra kallim kui me alguses arvestasime 2020. aastal. Täna me oleme pöördunud riigi poole ja selgitanud neile, et meie nägemuses oleks õiglane lisanduvad kulud jagada riigiga kahasse sama proportsiooni alusel nagu algselt kaasrahastamine mõeldud oli," rääkis abilinnapea Lemmit Kaplinski.

Nii loodetakse Kaplinski sõnul saada riigilt täiendavalt 3,9 miljonit eurot. Kui riik raha ei leia, siis jääb hoone rekonstrueerimine ära. Omapoolse lisaraha samas summas on linn Kaplinski sõnul valmis leidma, kuna kooli valmimine on tähtis nii õpilastele kui ka linna koolivõrgu uuendamisel.

"Koolivõrgu uuendamisel on kõik koolid omavahel seotud. Meil on väga raske minna edasi järgmiste koolidega, kui me ei saa täna Pärli kooli ehitama hakata. Pärli kooli hoone on mõeldud asenduspinnaks Descartes'i koolile. Veeriku kooli täisrekonstrueerimine on samuti üks teema, millele me tõsiselt otsa vaatame praegu. Otsuseid ei ole veel tehtud, aga on täiesti arusaadav, et olukorras, kus ehitushinnad on tõusnud mitte 50, vaid 100 protsenti ei ole võimalik teha kõiki neid investeeringuid, mida me oleme algselt plaaninud," selgitas Kaplinski.

Koolid ja lasteaiad on aga linna prioriteet ja need abilinnapea sõnul pikemas plaanis remontimata ei jää. Lisaks koolivõrgu uuendamisega seotud kulude kasvule, tuleb linnal arvestada suuremate kuludega ka teistel ehitusobjektidel. Nende hulgas ka näiteks tänavate remont, millega seoses on juba loobutud näiteks kesklinnas asuva Ülikooli tänava lõigu suurematest töödest.

"Ülikooli tänav Barclay hotellist kuni Riia tänavani saab lihtsalt lapitud, aga ei saa uut ilusat linnaruumi nagu sinna algselt oli planeeritud. Täpselt selliseid valikuid tuleb meil ilmselt teha ka tulevikus. Praegu me vaatame prioriteetide listi üle selle mõttega, et mis on esimeses järjekorras, mida me kindlasti tahaksime teha ja mis on need, mis võivad kõrvale jääda. Aga umbes sama raskeid valikuid kindlasti on ees," ütles abilinnapea Gea Kangilaski.

Kui palju tuleb linnal eelarvestrateegiat muuta, sõltub Kangilaski sõnul sellest, mida riik Pärli kooli rekonstrueerimise osas otsustab.