Gazprom peatas gaasitarned läbi Poola Jamali gaasijuhtme

Venemaa gaasimonopol Gazprom teatas neljapäeval, et peatas gaasitarned läbi Poola Jamal-Euroopa gaasijuhtme.

"Sanktsioonid, mille Venemaa kehtestas 11. mail Jamali-Euroopa Poola lõigu omaniku EuroPol GAZ vastu, tähendavad Gazpromile keeldu kasutada selle torujuhtme võimsust," kinnitas Gazpromi pressiesindaja Sergei Kuprijanov.

"See tähendab EuroPol GAZ-ile kuuluva gaasitoru kasutamise keeldu Vene gaasi transportimiseks läbi Poola," selgitas Kuprijanov.

Torujuhe Jamal-Euroopa algab Venemaalt Jamali poolsaarelt ja Lääne-Siberist ning läbib Valgevenet ja Poolat ning lõppeb Saksamaal Oderi jõe ääres. Gaasitoru on umbes kaks tuhat kilomeetrit pikk, Poola lõigul on selle pikkus 683 kilomeetrit ja seal asub viis kompressorjaama. See lõik kuulub EuroPol GAZ-ile

11. mail kehtestas Venemaa EL-i vastased sanktsioonid, mille nimekirja kuuluvad 31 Euroopa ettevõtet. Nimekirja kuulub ka EuroPol GAZ

Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles neljapäeval, et Gazpromi Saksamaa tütarfirmad ei saa enam Venemaalt maagaasi. TTF-hind tõusis neljapäeval 20 protsenti.