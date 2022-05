Baerbock: uued sanktsioonid Venemaale võivad jääda kehtima aastateks

Euroopa Liidul on vaja veel mõned päevad, et kokku leppida kuuendas sanktsioonidepaketis Venemaa vastu, kinnitas Saksamaa välisminister Annalena Baerbock enne seda, kui algas liikmesriikide kohtumine Brüsselis. Baerbocki hinnangul kestavad sanktsioonid aastaid.

"Saksamaa on algusest peale öelnud, et kui astume selle sammu, siis peab see olema korralikult ette valmistatud, sest see peab olema jätkusuutlik. Valmistame ette sanktsioonide paketti, mida võib vaja minna aastaid. Kui taandume Venemaa fossiilkütustest, siis peame olema valmis, et sel ei oleks Euroopa riikidele tagajärgi, millele nad ei suudaks vastu panna," rääkis Baerbock.

Välisministrid avaldasid otsest survet Ungarile, kes on kasutanud vetoõigust naftaembargo kehtestamisele Venemaa vastu. Leedu hinnangul on Ungari võtnud kogu ühenduse pantvangi. Ungari soovib embargoga nõustumise eest sadu miljoneid eurosid, et tasandada kulusid Venemaa naftast lahtiütlemise korral.