Politoloog: erakorralised valimised ei tooks parteidele võitu

Pingete tõttu võimuliidus on viimastel päevadel arutatud ka erakorraliste valimiste üle, ent politoloog Martin Mölderi hinnangul ei tooks kiired valimised erakondadele võitu. Samuti on erakorraliste valimiste esilekutsumine keeruline.

Mölder ütleb, et juhul kui Eestis toimuksid erakorralised valimised, siis Reformierakonnale, Keskerakonnale ja EKRE-le need suurt võitu või kaotust võrreldes eelmiste riigikogu valimistega kaasa ei tooks. Aega vajaks tema sõnul Isamaa.

"Nemad võib olla vajaksid natuke aega, et oma toetust kasvatada. Kui erakorralised valimised toimuksid kiiresti, siis neil seda aega ei jääks. Eriti oleks seda aega vaja sotsiaaldemokraatidel."

Erakorraliste valimiste esilekutsumiseks annab põhiseadus neli võimalust. Üks võimalus on siis, kui kolmel järjestikusel katsel ei ole õnnestunud kokku panna valitsust. Võimalus erakorralisteks valimisteks tekib ka siis, kui rahvahääletusele pandud eelnõu ei saa poolthäälte enamust ning siis, kui riigikogu ei ole kahe kuu jooksul pärast eelarveaasta algust vastu võtnud riigieelarvet.

Neljas võimalus sobiks praegu. Valitsusele või peaministrile umbusalduse avaldamise korral võib president kolme päeva jooksul valitsuse ettepanekul kuulutada välja riigikogu erakorralised valimised.

Vandeadvokaat Allar Jõksi hinnangul on õige, et erakorraliste valimiste esilekutsumine on põhiseaduse järgi keeruline.

"Mida vähem on võimalust erakorralisi valimisi esile kutsuda, seda stabiilsem tegelikult see riigi valitsemine tegelikult ju on. See on mingis mõttes nagu abielu lahutamisega. Kui see teha hästi lihtsaks, siis on asjal ühed tagajärjed, aga vahel tuleb ka hambad ristis edasi longata näiteks," selgitas Jõks.

Politoloog Martin Mölder ei usu erakorraliste valimiste võimalusse, sest selleks oleks vaja avaldada peaministrile umbusaldust. Keskerakond, kelle häältega see läbi läheks, ootab pigem, et peaminister astuks ise tagasi.

"See on siis lõpkokkuvõttes olukord, kus Keskerakond saab tulla välja pigem võitjana ja milles Reformierakond on pigem kaotaja, kuna siis jääb neist selline mulje, et kõik tahtsid lapsi ja peresid aidata ja nemad üksi olid sellele vastu. Või siis, et nemad lõhkusid valitsuse julgeolekupoliitiliselt hapras olukorras," selgitas Mölder.

Kuigi põhiseaduse järgi on erakorralised valimised võimalikud ja neist on ka varem räägitud, pole neid esile kutsutud. Riigikogu endine esimees, sotsiaaldemokraat Eiki Nestor arvab, et ka praegu ei oleks selleks õige aeg.

"Miks see halb on, eriti sellises tõsises situatsioonis, on see, et tekib mingil ajal selline olukord, kus erakonnad loevadki rohkem punkte ja riigi peale mõtlevad vähem. Seetõttu ma arvan, et erakorralised valimised ei tohiks riigi juhtimist segada," ütles Nestor.