Eestis hakkas lendoravaid otsima spetsiaalne koer

Eesti esimene lendoravakoer on Inglismaal sündinud nelja-aastane Kitty. Leides metsast lendorava pabulad, ootab koer vaikselt istudes nii kaua, kuni koerajuht temani jõuab. Koera otsingutesse kaasamise eesmärk on suurendada lendorava leviala määramise tõhusust.

"Eelkõige see, kui on vaja kontrollida, kas ühes või teises metsas on lendoravat või ei ole, siis ta peaks need lendoravakohad üles leidma. Koera nina võiks leida mõned pabulad üles, kui nad on sambla sees, mida kohe ei näe," selgitas lendoravaekspert Uudo Timm.

Soome praktika on näidanud, et koerte kasutamine lendoravate seires on end õigustanud.