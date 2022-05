RMK ja keskkonnamet vaidlevad, milline peaks olema lendorava lennukoridor

Eestis kõrgeima kaitse all olev lendorav on oluline looduse liigirikkuse seisukohalt, sest tänu lenduoravale on kaitse all kogu selles piirkonnas olev floora ja fauna. Et lendoravatele ei tekiks liigset ristsugulust, vajavad nad elupaikade vahel liikumiseks lennukoridore.

Vaidlused RMK ja keskkonnaameti vahel käivadki selle üle, kui kõrgeks peaksid uued puud kasvama, enne, kui vanas liikumiskoridoris saaks hakata puid raiuma, räägib RMK looduskaitse osakonna elurikkuse ja seire peaspetsialist Margus Pensa.

"Soomes kasutatakse miinimumkõrgusena kümme meetrit, Eestis meil selles osas käivad arutelud. Riigimetsas me oleme praegu rakendanud lehtpuude puhul tõesti miinimumkõrgusena 12 meetrit okaspuude puhul 15 meetrit. Keskkonnaameti seisukoht praegu on, vähemalt 15 meetrit peaks igal juhul olema. Aga selle osas me diskuteerim," rääkis Pensa.

Keskkonnaameti ekspert Uudo Timm tõi välja, et küsimus on ka liikumiskoridoride laiuses. "Selle laiuse osas on ka vaidlusi käinud, kas see vähemalt peaks olema kuskil 50 meetrit või 100 meetrit. Sest kui lagedate alade vahel on selline kitsas koridor metsa, eriti kui ta on vanem mets, siis ta võib tormiga lihtsalt maha minna," lausus Timm.

RMK loodab, et uuest tegevuskavas on senisest täpsemalt märgitud, kui palju võiks Eestis lendoravaid olla.

"Mis tegelikult ka uues tegevuskavas täpsemini ära määratletakse, kui see oli varasemas tegevuskavas, on see, et milline on see lendorava ekspertide nägemus, kui suur peaks olemas populatsioon. Kui see on paigas, siis tegelikult selle põhjalt me saame ka hinnata seda elupaiga minimaalset vajadust. Kui see on paigas, siis saame hinnata ka seda, et milline on see potentsiaalsete elupaikade sidusus," ütles Pensa.

Lendoravaeksperdi hinnangul on Eesti veel kaugel sellest, et lendorav kõrgeima kaitse alt välja pääseks. Selleks peaks praeguse, umbes 300-400 isendi asemel olema lendoravaid Eestis mitu korda rohkem.

Lendorava kaitse uus tegevuskava on plaanis vastu võtta selle aasta jooksul.