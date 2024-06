Fotod: Alutagusel istutati lendoravate tarbeks elektriliinide alla puid

Lendoravate liikumisareaali laiendamiseks ja isolatsiooni vähendamiseks istutati Ida-Virumaal Alutaguse valda elektriliinide alla puid. Paari aastaga peaks need kasvama nii kõrgeks, et lendoravad saavad mööda puid metsatukkade vahel liikuda.

Lendoravate kaks esimest elektriliinide alust liikumiskoridori rajati Alutaguse valda. Kaitsealuse loomakese omalaadsete ülekäiguradade asukohad valis RMK välja seniste vaatlusandmete põhjal.

"Ühelt poolt on näha, et nad levivad Narva jõe ääres mööda Peipsi põhjarannikut ja selle elektriliini vahelist metsa mööda. Teisel pool liini on vähem asustatud elupaiku kui võiks olla. Seepärast tundubki, et lendorav liigub mööda liiniäärset metsa, otsib sobivat kohta ja juhuslikult mõnikord on üle läinud. Nende koridoridega, me loodame, tekib lendoraval sagedamini mõte või otsus, et ta ületab liini," rääkis RMK elurikkuse ja seire spetsialist Margus Pensa.

Elektriliinide alla ei saanud väga kõrgeid puid istutada.

"Me saame panna äärtesse kuni 10 meetri kõrguseks kasvavaid liike: toomingas, pihlakas, remmelgas. Liini alla paneme selliseid liike, mis kasvavad maksimaalselt kolme meetri kõrguseks: erinevad pajuliigid ja paakspuu," ütles Pensa.

Elering omalt poolt tagab, et istutatud puid liinihoolduse ajal ei eemaldataks.

"Meie eesmärgiks on umbes korra kolme kuni viie aasta jooksul liinide koridore puhastada. Oleme enda hooldustöötajad kurssi viinud selle projektiga ning nüüd, kui istutamine on aset leidnud, viime täiendavalt konkreetses asukohas nad kurssi sellega, et sealt taimestikku ei eemaldataks," lausus Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja.

Kahe liikumiskoridori rajamine läks maksma ligemale 10 000 eurot. See on osa kaheksa-aastasest Soome ja Eesti lendoravate elu parandavast ühisprojektist.