Eesti parandab EL-ilt saadud 31 miljoni eest sõjalise liikuvuse taristut

Eesti sai Euroopa Komisjonilt sõjalise liikuvuse parendamiseks 31 miljonit eurot, mille abil on plaanis ehitada Paldiski Lõunasadamasse uus kai, parandada raudteid Valgamaal ja tugevdada Kanama viadukti.

Esmakordselt jagas Euroopa Komisjon raha selleks, et parandada liikumisteid, mille kasutamisel on probleeme nii tavainimestel kui ka kaitseväel.

"Seal kõik konkureerivad kõigiga, ühtegi kindlat summat riikidele ette nähtud ei ole. Koos partneritega sai tööd tehtud kõvasti ja saime kätte kõik selle, mille taotlesime. See moodustab umbes kümme protsenti kogu esimese vooru eelarvest," rääkis riigi kaitseinvesteeringute keskuse taristuprojektide koostöö koordinaator Kaupo Kaasik.

Kokku jagus raha 22 objektile, millest kolm asuvad Eestis. Eesti kõige suurem objekt on uue kai ehitamine Paldiski Lõunasadamasse.

"Kaitsevägi kasutab Paldiski sadamat palju ja mahtuvuse probleemid olid seal juba varem teada. Meaalselt me ei pruugi saada oma tehnikat alati liigutada õigel ajal, seetõttu see täiendav kai ja laadmisiala oli äärmiselt vajalik ka meile," selgitas Kaasik.

Paldski Lõunasadamasse rajatakse 250-meetrine kai, mis suudab korraga vastu võtta kaks fregatti, aga miks ka mitte lennukikandjat.

Uue kai ehituseks on planeeritud 40 miljonit, millest pool tuleb sõjalise liikuvuse fondist.

Tallinna Sadama kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul ilma toetuseta 35 meetri laiuse kai rajamist ette poleks võetud. Lisaks militaartranspordile on see ennekõike mõeldud meretuuleparkide ehitussadamaks.

"Ühe laevaga tuuakse komponendid kohale, laetakse maha, on selline ehituslaev, mida kutsutakse jack u'-iks, mis võtab komponendid peale ja viib siis sellesse kohta, kus tuulepark püsti pannakse ja paneb need seal püsti," rääkis Vihman.

"Ehituslaeva ühe päeva rendi maksumus algab väga konservatiivselt 150 000 eurost ja liigub 500 000 euro kanti. Kui seda teha Taanist, kust on kaks ja pool päeva sõita, siis läheb see väga kalliks. mida lähemal on sadam, seda soodsam saab olema laeva rent," selgitas ta.

Kuna Poolast Rootsini on plaanitud rajada 100 miljardi euro eest meretuuleparke, näeb Tallinna Sadam Paldiskis suurt potentsiaali.

Pisut üle viie miljoni toetusrahast läheb Kanama viadukti toestuseks, et sõjaväetransport ja rasked veosed ei peaks enam sellest möödumiseks kõrvalteid kasutama. Kuus miljonit saab Eesti Raudtee Palupera-Puka ja Puka-Keeni raudtee jaamavahede uuendamiseks, et parandada Balti riikide vahelist kaitseväe üksuste liikuvust. Pärast remonti peaks kasvama ka liinirongide sõidukiirus.