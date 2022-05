Rootsi võimupartei otsustas toetada riigi NATO-ga liitumist

Enamik parlamendierakondi on Rootsis asunud NATO-ga liitumist toetama, sotsiaaldemokraadid polnud seni oma ametlikku seisukohta välja öelnud.

Pühapäeval teatati, et erakonna juhatus otsustas koosolekul, et asutakse töötama selle nimel, et Rootsi saaks esitada NATO-le liitumistaotluse.

Sotsiaaldemokraadist Rootsi peaminister Magdalena Andersson esitab ametliku liitumistaotluse tõenäoliselt lähipäevadel. Esmaspäeval läheb ta parlamendi ette NATO-ga liitumisele toetust saama. "Pärast seda võime teha valitsuses otsuse," ütles ta.

"Rootsi ja Rootsi elanike kaitse tagamiseks on NATO-ga liitumine parim asi. Me usume, et Rootsil on vaja formaalseid julgeolekugarantiisid, mille saab NATO-ga liitudes," lausus Andersson.

Rootsi tahab NATO-le taotluse esitamist sünkroniseerida Soomega nii palju kui võimalik, lausus ta.

Andresson lisas, et kui Rootsi jääks Läänemere regioonis ainsaks riigiks, kes pole NATO-ga liitunud, muututaks väga haavatavaks.

Sotsiaaldemokraatide tehtud avalduses märgitakse, et samas ei soovita Rootsisse tuumarelvi ega NATO baase.

Rootsi sotsiaaldemokraadid on ajalooliselt olnud sõjalise alliansiga liitumise vastu, kuid nende seisukoht on muutunud peale Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Rootsi naabri Soome president Sauli Niinistö ja peaminister Sanna Marin teatasid pühapäeval, et Soome taotleb NATO liikmestaatust.