Kohtunik Möldre ajakirjanike trahvimisest: seadus on ebaselge

Esmaspäeval puhkuselt naasnud Harju maakohtu kohtunik Alari Möldre ütles kirjalikus kommentaaris ERR-ile, et praegu tuleks vaidlustatud lahendist rääkides ära oodata järgmise astme kohtulahendit, mis aitab tuua selgust kohtupraktikasse.

"Olen kohtunikuna oma seisukohta selgitanud vaidlustatud määruses ning arvestanud seda tehes kehtivat seadust. Seadus ei ütle üheselt, keda konkreetselt saab antud paragrahvi järgi trahvida, kuid seadused ongi erinevalt tõlgendatavad ning vaidluste korral tulebki need kohtus selgeks vaielda," rääkis Möldre.

"Lisaks ei ole antud küsimuses välja kujunenud ühest õiguspraktikat. Määruses kirjeldatud seisukohtadele ei ole mul hetkel midagi lisada. Kohtunik on oma otsuse tegemisel sõltumatu. Sama oluline on kõigi inimeste õigus oma seisukohta avaldada, sealhulgas kohtulahendite üle. Küll aga pean nii kohtunikuna kui ka tavainimesena solvavaid väljaütlemisi ja sildistamisi taunimisväärseks," lisas Möldre.

Lisaks Möldre kommentaarile ütles Harju maakohtu esimees Astrid Asi, et tema hinnangul on hea, et prokuratuuri taotluse järel saab kohtutes selgeks vaielda kelle suhtes peaks kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 214 kehtima.

Kas kõik Eesti inimesed peaksid kriminaalmenetlustest kirjutades prokuratuuri luba küsima, või peaksid luba küsima menetlusega kokku puutuvad inimesed?

"Tuntuks saanud kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 214 ei ole juristkonna seas üheselt hinnangut antud. Õigusloome ei ole ses osas nii üheselt paigas, et saaksime veendunult ja varasemale õiguspraktikale tuginedes väita, et ainult üks lahendus on ainuõige. Antud valdkonnast ei ole võtta selge suunisega riigikohtu lahendeid ega ole ka seadus üheselt mõistetav," märkis Asi.

"Rahapesust ajakirjanduses kirjutamine on avalikkuse huvides. Küll aga tuleb selgeks teha, mis ajahetkel täpselt on eeluurimismaterjalide avaldamine mõistlik, et kõik osapooled saaksid parimal moel oma tööd teha. Samuti jääb alatiseks vaidlus, kus on piir avaliku huvi ja menetlushuvi vahel. Ei ole olnud varem, antud asja puhul ega tulevikuski ühest punast joont, mida maha tõmmata. Joon tuleb iga üksikjuhtumi puhul selgeks vaielda, ja seni on seda ka edukalt tehtud," ütles Asi.

Asi lisa, et kohtunikud mõistavad õigust vaid oma südametunnistuse ja seaduste järgi.

"Kuna ei seadused ega südametunnistus ole kõigile ühtemoodi tõlgendatavad, võivadki tulemused erineda. See ei tähenda, et töö on halvasti tehtud või kohtunik ebapädev. Võimalus lahendeid vaidlustada tähendabki kontrolli kohtuniku töö kvaliteedi üle. Õiguspraktika kujuneb aja jooksul mitte üleöö," märkis Asi.

Harju maakohtu kohtunik Alari Möldre määras trahvi kahele Eesti Ekspressi ajakirjanikule, Tarmo Vahterile ja Sulev Vedlerile, selle eest, et nad avalikustasid 25. märtsi artiklis info, et Swedbanki endine juhatus on saanud kahtlustuse rahapesus. Ajakirjanikud ja kirjastaja Ekspress Meedia vaidlustasid trahviotsuse.