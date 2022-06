Ekspressi advokaat: meil ei ole põhjust kohtuotsust edasi kaevata

Ringkonnakohus tühistas Eesti Ekspressi ja kahe ajakirjaniku rahatrahvid, mille esimese astme kohus määras prokuratuuri loata kriminaalmenetluse asjaolusid sisaldanud artikli avaldamise eest. Samas asus ringkonnakohus seisukohale, et ajakirjanik peab prokuratuurilt enne menetlusandmete avaldamist luba küsima.

Männiko sõnas ERR-ile, et tema hinnangul on ringkonnakohtu otsus proportsionaalne.

"Kohus saabki teha otsuse ju lähtudes kehtivast seadusest. Minu hinnangul on see otsus proportsionaalne, poolte huvid on kaalutud ja oluline on see, et ajakirjanikke niiviisi lihtsalt formaalse rikkumise pärast ikkagi karistada ei saa. See on minu meelest selles määruses kõige olulisem," rääkis ta.

"Kui siis prokuratuur ikkagi leiab, et ta keelab menetluse andmete avaldamise, siis ta peab seda väga sisukalt põhjendama. Lihtsalt "ei" ei ole põhjendus," ütles Männiko ja lisas, et tema hinnangul on tegemist hea otsusega.

Männiko märkis, et praegune seadus sätestab, et menetlusandmeid võib avaldada prokuratuuri nõusolekul. Iseküsimus on, kas see meeldib või mitte.

"Kas nüüd seadus meeldib või ei meeldi, kas selline norm on üldse vajalik ja kui, siis kas sellises sõnastuses, see on juba seadusandliku diskussiooni teema. Aga tänane otsus on minu hinnangul mõistlik ja seadusega kooskõlas," rääkis Männiko.

Ajakirjanikke trahviti Männiko sõnul kergekäeliselt. "Sõltumata sellest, et seadus seda võimaldab, siis ütleb ringkonnakohus selgelt, et need peavad olema väga erakordsed ja väga kaalukad asjad sellistel juhtudel, millist ajakirjanikku karistatakse. Antud juhul ei ole prokuratuur ju motiveerinud seda, millega menetlust kahjustati ja sellepärast trahv tühistatigi," ütles advokaat.

Ekspressil pole tema sõnul põhjust ringkonnakohtu otsust vaidlustada. "Arvestades, et Ekspressi taotlused rahuldati, trahv tühistati, siis tänane seadus meil ei võimalda isegi vaidlustada juhul, et meile ei meeldi kohtu põhjendused. Kõik meie kohtule esitatud taotlused rahuldati, meil ei ole põhjust edasi kaevata," sõnas Männiko.