Kõve: menetlusandmete avalikustamise keelu võiks uuesti läbi vaielda

"See on kahe tasandi küsimus. Üks on see, mis on seaduses kirjas, ja teine, kas see peab nii olema," ütles Kõve usutluses Eesti Päevalehele (EPL).

Riigikohtu esimees tõdes, et praeguste vaidluste keskpunktis olev säte on seaduses kaua olnud ja ehkki kohtuasju puudutavaid lekkeid on ka varem olnud, ei ole kordagi varem neile selliselt reageeritud nagu nüüd, kus esimese astme kohus otsustas ajakirjanikke trahvida.

"Selles mõttes loen ma positiivseks, et see teema on üles võetud. Võib-olla vaieldakse see nüüd läbi, poliitikud võtavad sõna ja lõpuks on ju nende kujundada, millist seadust me tahame. Praegu on poliitikud eri meelt, aga võib-olla oleneb see sellest, millises positsioonis poliitikute kriminaalmenetlused parasjagu on," rääkis Kõve.

Riigikohtu esimees ütles ka, et konkreetse juhtumi menetlusmaterjalide loata avalikustamise korra kohta kindla seisukoha võtmiseks ei ole tal piisavalt infot.

"Samas on selge, et sellised karistused või sekkumised materjalide avaldamise keelamiseks peaksid olema põhjendatud ainult väga erandlikel juhtudel. Näiteks inimeste elu ja tervise kaitseks," lisas ta.