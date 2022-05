Tomati ja kurgi tootmiskulud on mitukümmend protsenti kasvanud

Kodumaise tomati ja kurgi tootmiskulud on tõusnud mitukümmend protsenti, samas kui kurgi väljamüügi hind on võrreldes eelmise aastaga langenud ning algselt kõrge tomatihind on nüüdseks samal tasemel eelmise aastaga. Isegi kui tootjad tahaks hinda tõsta, ei saa seda teha, sest tarbija ei jõua siis osta.

Pärnumaal tegutsev Võiste Aiand OÜ müüb tänavu tomatit 20 protsenti kallimalt kui eelmisel aastal.

"Hinnatõusu veab inflatsioon 20 protsenti, siis kütuse tõus 100 protsenti, pluss väetised. Väetiste hinnatõus – iga tarne, mis tuleb, on eri hinnaga. Kõiki asju peab korrutama kahega, kui enne oli 100, siis nüüd on kõik 200," rääkis Võiste Aiandi juhatuse liige Viljar Metsaoru.

Sama juttu räägib ka Intsu talu omanik Voldemar Kamenik, öeldes, et ainuüksi küte, mis moodustab ettevõtte käibest 30 protsenti, on kaks korda kallim. Ometi ei anna kallinenud sisendid Kameniku sõnul võimalust tomati hinda pikaajaliselt tõsta.

Kuigi kodumaised tomatikasvatajad tulid turule eelmisest aastast 20 protsenti kallimate hindadega, siis näiteks Intsu talus on praeguseks hinnad juba eelmise aastaga võrdsustunud.

"Suuresti ta tõusnud ei ole ja ei hakkagi tõusma võrreldes eelmise aastaga, sest inimesed ei jõua niikuinii osta. Inimesed on vaestustunud, hinnad on tõusnud, kõik hinnad ja sellepärast ei ole võimalik kallimalt müüa," selgitas Kamenik.

Sama mure ees on ka Luunja kurgi kasvataja Grüne Fee – olgugi, et sisendid on kallinenud, pole võimalik lõpptoote hind tõsta. Vastupidi. Luunja kurki müüakse tänavu välja isegi viis protsenti madalama hinnaga kui eelmisel aastal.

"Keskeltläbi sisendite pool on – see on pakkematerjalid, kiletooted, väetised – hinnatõus olnud 50 kuni 70 protsenti ja sellel veel piiri peal ei ole, sest paljude tarnete puhul iga uue tarne konkreetne hind selgub vahetult enne tarnet. Selles mõttes meil midagi teha ei ole, me müüme selle hinnaga, millega saame, millega kliendid on nõus seda vastu võtma," rääkis Grüne Fee Eesti tegevjuht Raivo Külasepp.

"Aktuaalne kaamera" küsis inimestelt, millised on nende eelistused ja mida tomateid ja kurke valides silmas peetakse.

"Ma tahan seda Luunja oma, aga tomati puhul mul ei ole vahet," ütles Erki Saarniit. Tema sõnul vaatab ta ostes ka hinda ning kui kodumaine tomat oleks odavam, ostaks ta kindlasti seda.

"Hind on ikka põhiline. Kui tööd ka ei jagu nii palju kui peab, siis peab hinda vaatama," ütles Keiu Pindis. Tema jälgib kurki ja tomati ostes hinda.

"Eelistame ikka hinna järgi pigem, aga kui on soodsamad Eesti omad, siis võtame Eesti omasid ka," rääkis Kalmer Kabanen, kelle sõnul on toote hind üsnagi määrav. "Kui on suur pere, siis peab ikka vaatama."