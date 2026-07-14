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Grüne Fee juht: pakendimääruse jõustumisel võib suur osa puu- ja köögiviljadest poodidest kaduda

Eesti
Grüne Fee kurgid.
Grüne Fee kurgid. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Üksikult pakendanud köögiviljade müüki keelava Euroopa Liidu pakendimääruse jõustumisel võib suur osa puu- ja köögiviljadest tulevikus poodidest müügilt kaduda, kuna pakendamata tootel on oht kiiresti rikneda, ütles Eesti värske kurgi tootja Grüne Fee tegevjuht.

Eesti värske kurgi ja maitserohelise tootja Grüne Fee tegevjuht Kristo Eisenberg rääkis ERR-ile, et salatit ja ürte pole võimalik pakendita müüa. Ka pika kurgiga on see keeruline.

Kui lühikest kurki saab pakendamata kujul muretult lahtiselt müüa, siis pikk kurk sellisel viisil pikalt ei säili. "Lühikese kurgi koor on palju kaitsvam kui pika kurgi oma," nentis Eisenberg. Iga toode reageerib puudutusele, bakteritele ja tingimustele isemoodi. 

Aeg-ajalt jõuavad siiski poelettidele ka pakendamata pikad kurgid. "Need kaovad lettidelt kiiresti ja väga lihtsal põhjusel – riknevad niivõrd kiirelt," ütles Eisenberg.

Ta selgitas, et kurk koosneb sisuliselt veest ning vedeliku aurustumine on üpris kiire protsess, kui kilet ümber pole. Pika kurgi puhul võib see tähendada, et kurk rikneb kolme-nelja päevaga. Kiletatud kurki saab õigetel tingimustel säilitada kuni kolm nädalat.

Mured kurkidega algavad alles tarneahelas ja kaubanduses, mitte tootja käes. "Kui me kurgi hommikul korjame ja saadame selle heal juhul lõunal või järgmisel päeval välja, siis kurk ei sõida otse poodi. See sõidab kesklattu, kust kurgid 24–48 tunni jooksul kauplustesse edasi toimetatakse," selgitas Eisenberg.

Lähtudes sellest mudelist, on kurk poodi jõudes juba riknenud. Eisenberg lisas, et kui tulevikus peaks toote riknemine kasvama 30–50 protsendi võrra, tähendaks see tõenäoliselt tõsist hinnahüpet.

Ta nentis, et määruse jõustumisel võib suur osa puu- ja köögiviljadest poodidest kaduda.

Euroopa Komisjon avaldab hiljemalt 2027. aasta 12. veebruariks juhised, mis selgitavad täpsemalt muuhulgas eelpakendamisega seotud nõuete kohaldamist.

Esmaspäeval ütles kliimaministeeriumi pakendite valdkonnajuht Dagny Repp, et alates 2030. aasta 1. jaanuarist ei saa Eesti ega teiste Euroopa Liidu riikide poodides enam müüa näiteks ühekaupa kiletatud kurki ega paarikaupa pakendatud paprikat.

Kuna Repp sõnas, et erinevate piirangute puhul näeb määrus üldjuhul ette ka erandeid, siis loodab ka Eisenberg, et pikk kurk jääb erandite hulka, mida võib edaspidi müüa ka pakendatult.

Küll aga on see vaid osa kliimaministeeriumi kooskõlastusele saadetud seaduseelnõust. Erinevad osapooled saavad anda sellele tagasisidet kuni 17. augustini.

Eisenberg sõnas, et miski pole kindel, kuniks seadus on lõplikult vormistatud.

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