Herem: Venemaa proovib lääneriike destabiliseerida

Eesti kaitseväe juhataja Martin Herem ütles intervjuus Leedu rahvusringhäälingule, et Venemaa eesmärk on lääneriikide destabiliseerimine. Heremi sõnul ei suuda Moskva Balti riike sõjaliselt vallutada, kuid Kreml proovib hävitada Baltikumi väärtusruumi ja elukorraldust.

Heremi hinnangul käib praegu Venemaa hübriidsõda lääne vastu, kus Ukraina on konventsionaalses sõjas.

"Meie majandus kannatab, hinnad tõusevad, inimesed on natukene hirmul, meil on pagulasi," ütles Herem.

Heremi sõnul on Venemaa eesmärk destabiliseerida lääneriike. "Venemaa ei saa okupeerida Balti riike, nad ei saa okupeerida Ida-Euroopat. Neil pole selleks jõudu. Nad tahavad aga hävitada meie väärtusi, elukorraldust. Nad võivad ajutiselt haarata mõne territooriumi, kuid nad tahavad eksportida oma väärtusi, ütles Herem.

LRT uuris Heremilt, kas NATO-l on olemas korralikud plaanid Baltikumi kaitsmiseks.

"Meil on plaan ja me töötame välja järgmist plaani. Ukraina sõja tõttu pole me olukorraga rahul. Tahame veelgi paremat plaani, mis oleksid praktilisem ja realistlikum. Ja seda me tegelikult NATO-s teemegi," ütles Herem.

Herem rääkis varem avalikult, et Ukrainas on sõda tulemas. LRT uuris Heremilt, miks ta otsustas sellest avalikult rääkida.

"Kõik nägid, et venelased viisid vägesid Ukraina piiride lähedale ja ka Valgevenesse. Ma arvan, et kuni lõpuni oli Venemaa eesmärk ähvardamine, mitte sõja alustamine. Kuid kuna detsembris esitas Putin nõudmised NATO-le, ei olnud kompromiss enam võimalik. Moskva ütles NATO-le, et ärge kaitske Balti riike ja Balti riigid ei tohi korraldada suuri õppusi. Nad teadsid täpselt, et nad ei saa seda, mida küsisid," ütles Herem.

"Venemaa proovib alati leida ettekäänet. Nii et kui nad hakkasid Ukrainat fašismis süüdistama, siis oli see väga selge. See oli siis väga tõenäoline, et puhkeb sõda. 22. veebruaril, kui Putin pidas kõne, siis olin täiesti kindel, et sõja puhkemine on tundide küsimus," lisas Herem.

Heremi sõnul oleks Eestil lihtsam end kaitsta, kui Soome liitub NATO-ga. Selle käigus muutuks Läänemeri põhimõtteliseks NATO sisemereks.

"Loodan, et Soome ja Rootsi liitumine NATO-ga annab Venemaa ühiskonnale signaali, et see tegevus pole suunatud Venemaa vastu, vaid see liitumine toimub Venemaa pärast," ütles Herem.