Rootsi ja Soome välisministrid allkirjastasid taotluse NATO-ga liitumiseks

"See on väga suur ja tõsine samm, tundub, et jõudsime järeldusele, mis on Rootsi jaoks parim otsus," ütles Linde.

Linde sõnul ta ei tea, kui kaua võtab aega, et Rootsist saab ametlikult NATO liige. Linde hinnangul võib see aega võtta kuni aasta, vahendas CNN.

"Sel nädalal esitatakse see taotlus koos Soomega ja siis hakkab seda menetlema NATO," ütles Linde.

Soome välisminister Pekka Haavisto allkirjastas Soome taotluse teisipäeva õhtul.

"Kiri Brüsselisse on valmis, loodetavasti post liigub," ütles Haavisto allkirjastamisel.

President Sauli Niinistö kinnitas Soome valitsuse ettepaneku NATO-ga liitumise kohta.

Soome ja Rootsi esitavad NATO-le taotlused kolmapäeval koos.

Rootsi peaminister Magdalena Andersson ütles esmaspäeval, et riik peaks koos Soomega ühinema NATO-ga. Selle eesmärk on tagada Rootsi rahva turvalisus.

Soome president Sauli Niinistö külastas teisipäeval Rootsit, kus kohtus ka Rootsi kuningaga.

Niinistö võttis esmaspäeval vastu mõjuka USA senaatori, vabariiklaste juhi Mitch McConnelli, kellega arutati Soome julgeolekupoliitika lahendusi ja USA toetust Soomele.

McConnell lubas, et USA kiidab Soome NATO liikmeks astumise taotluse kiiresti heaks.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov väitis teisipäeval, et Soome ja Rootsi liitumine NATO-ga ei muudaks midagi, kuna need kaks riiki on juba pikka aega osalenud alliansi sõjalistel õppustel.

"Soome ja Rootsi, aga ka teised neutraalsed riigid on NATO sõjaväeõppustel osalenud juba aastaid. NATO arvestab nende territooriumiga sõjaliste edasitungide kavandamisel itta. Nii, et selles mõttes pole suurt erinevust. Vaatame, kuidas nende territooriumi alliansis praktikas kasutatakse," väitis Lavrov.