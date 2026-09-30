Riigikogu nimetas ERR-i nõukokku uued liikmed

Kultuurikomisjoni esitatud riigikogu otsuse Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest nõukogu liikmete nimetamine (1027 OE) vastuvõtmise poolt hääletas 58 ja vastu 24 riigikogu liiget.

Poolt olid koalitsioonierakondade ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna saadikud ning mõned fraktsioonitud saadikud, vastu olid Isamaa, Keskerakonna ja EKRE esindajad ning samuti mõned fraktsioonitud saadikud.

Kultuurikomisjon asus ERR-i nõukokku uusi eksperte otsima seoses suve hakul vastu võetud seadusega, mille järgi peab ERRi nõukogus olema rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjaid rohkem kui riigikogu fraktsioonide esindajaid. Kuna parlamendis on praegu kuus fraktsiooni, siis tuli olemasolevale neljale juurde otsida kolm asjatundjat.

Komisjon kuulutas avaliku konkursi ERRi nõukogu kolme uue tunnustatud asjatundjast liikme leidmiseks välja 17. augustil. Kandideerima oodati ERRi tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjaid, kelle teadmised, kogemused, saavutused ja sõltumatu hinnang aitaks kaasa ERRi eesmärkide elluviimisele ning nõukogu ülesannete täitmisele.

Tähtajaks, 7. septembriks, andis oma kandideerimissoovist teada 40 kandidaati, kellest tingimustele vastas 38. Nende kandidaatide vahel toimus kultuurikomisjonis 21. septembril hääletus, kus suurima toetuse said Veronika Kalmus, Merit Kopli ja Marek Tamm, kes kõik on komisjoni esimehe Liina Kersna sõnul usaldusväärsed ja sõltumatud eksperdid.

Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest nõukogu liikmete volituste tähtaeg on viis aastat. Valdkonna asjatundjast liikmed on veel Paavo Nõgene, Raul Rebane, Rein Veidemann ja nõukogu esimees Sulev Valner. Samuti kuulub ERRi nõukokku üks esindaja igast riigikogu fraktsioonist kuni riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni.