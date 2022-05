Sadade Azovstalist lahkunud Ukraina võitlejate saatus on ebaselge

Venemaa sõjaväelased hoiavad Ida-Ukrainas Donetski oblastis Olenivka lähedal endises paranduskoloonias kinni enam kui 3000 Mariupolist pärit tsiviilisikut. Olenivkasse nähti teisipäeval saabumas seitset bussi. Ukraina inimõiguste ombudsmani Ljudmõla Denisova sõnul on kinnipeetavate hulgas ka umbes 30 vabatahtlikku, kes toimetasid Mariupolisse humanitaarabi, kui see oli Venemaa piiramisrõngas. Ukraina sõnul toimub vangide vahetus, kuid mõned Venemaa ametnikud on öelnud, et võitlejate üle võidakse kohut mõista või hukata

Oluline 18.mail kell 6:45:

- Venemaa parlamendi spiiker kavatseb keelata Vene sõjavangide vahetamise vangistatud ukrianlaste vastu;

- ISW: Kreml võis nõustuda Azovstali kaitsjate tingimusliku alistumisega, et kiirendada Venemaa suutlikkust kuulutada Mariupol täielikult oma kontrolli alla,;

- Maliar: Ukraina teeb kõik, et päästa allesjäänud võitlejad;

- Venemaa endine peaminister külastas tuumakeskust ja ütles, et Moskva suudab "tõrjuda igasuguse agressiooni";

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles, et "Mariupolist evakueeritud võitlejate koju naasmiseks toimub vahetusprotseduur".

President Volodõmõr Zelenski hoiatas, et "poiste kojutoomise töö … vajab delikaatsust ja aega."

Hanna Maliar ütles, et Kiiev teab, kui palju sõdureid veel tehases viibib, kuid rõhutas, et tegemist on "tundliku teabega".

Vene Riigiduuma spiikri Vjatšeslav Volodini sõnul on Ukraina Azovi rügemendi liikmed on "natsikurjategijad", keda ei tohiks vangide vahetusse kaasata.

ISW: Azovstali terasetehases lõksus olevad Mariupoli kaitsjad andsid tõenäoliselt alla pärast seda, kui Ukraina ametnikud pidasid Kremliga läbirääkimisi evakuatsioonimeetmete üle,

"Kreml võis nõustuda Azovstali kaitsjate tingimusliku alistumisega, et kiirendada Venemaa suutlikkust kuulutada Mariupol täielikult oma kontrolli alla," lisati.

Instituut teatas ka, et Venemaa sotsiaalmeediakanalites reageeriti sündmusele erinevalt, mõned süüdistasid Venemaa valitsust läbirääkimistes Ukraina "terroristide" ja "natsidega"

Riigiduuma saadikud teatasid, et teevad ettepaneku uute seaduste vastuvõtmiseks, mis võivad takistada vangide vahetamist võitlejatega, kes on Moskva väitel "terroristid".

Venemaa uurijad on öelnud, et kavatsevad sõdureid üle kuulata ja võivad neile esitada süüdistuse "Ukraina režiimi poolt Kagu-Ukraina tsiviilelanikkonna vastu toime pandud kuritegudes".

Venemaa nimetas Azovstali operatsiooni massiliseks alistumiseks, samas kui Ukraina armee sõnul olid terasetehast kaitsvad sõdurid "oma lahinguülesande täitnud" ja nüüd on peamine eesmärk nende elude päästmine.

"Ukraina vajab Ukraina kangelasi elus," ütles president Volodymyr Zelenskiy videopöördumises.

Zelenski tõmbas Cannes'i filmifestivalil paralleele sõja, diktaatorite ja Ukraina raske olukorra vahel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski esines teisipäeval 75. Cannes'i filmifestivali avatseremoonial virtuaalse kõnega, kus rääkis filmi seostest reaalsusega ja kino rollist Adolf Hitleri diktatuuri ajal.

Viidates Charlie Chaplini 1940. aastate filmile "Suur diktaator," ütles Zelensky: "See ei hävitanud omal ajal tegelikku diktaatorit, kuid tänu kinole ja tänu sellele filmile lakkas kino igas mõttes vaikimast. Kino rääkis ja see oli tulevase vabaduse võidu hääl."

Ta ütles: "Taas, nagu minevikus, on ka täna diktaator" ja "taas on sõda vabaduse eest" ja "taas, nagu vanasti, ei tohiks kino vaikida".

"Olen veendunud, et diktaator kaotab," ütles Zelensky. "Me võidame selles sõjas. Au Ukrainale."

Endine Vene kolonel kritiseerib riigitelevisioonis riigi sissetungi Ukrainasse

Endine Vene kõrge ohvitser, erru läinud kolonel Mihhail Khodarenok hoitatas riigitelevisioonis, et olukord läheb hullemaks.

"Ärme võta "inforahusteid", sest mõnikord levitatakse teavet Ukraina relvajõudude moraalse või psühholoogilise lagunemise kohta, justkui oleks nad lähenemas moraalikriisile või murdumisele," ütles Khodarenok Rossija esmaspäevases saates "60 minutit". See on stuudioarutelu, mis propageerib Kremli seisukohta president Putini niinimetatud "sõjalise erioperatsiooni" teemal Ukrainas.

"Miski sellest pole reaalsusele lähedal," ütles Khodarenok ja lisas, et Ukraina võib relvastada miljon inimest.

"Arvestades, et Euroopa abi hakkab täiel määral kehtima ja miljon relvastatud Ukraina sõdurit saab lahingusse astuda, näeme lähitulevikus reaalsust ning seda oma operatiiv- ja strateegilistes arvutustes arvestama. Ausalt öeldes läheb hullemaks," ütles ta.

"Meie sõjalise ja poliitilise olukorra suurim probleem on see, et oleme täielikus geopoliitilises isolatsioonis. Ja kogu maailm on meie vastu – isegi kui me seda tunnistada ei taha. "

Khodarenok hoiatas enne sissetungi algust, et Ukrainas on sõda pidada keerulisem, kui paljud arvasid.

Venemaa endine peaminister külastas tuumakeskust ja ütles, et Moskva suudab "tõrjuda igasuguse agressiooni"

Moskva peab pidevalt teistele meelde tuletama oma võimet anda kohene ja ülekaalukalt võimas vastus rünnakule meie riigi vastu, ütles Venemaa endine peaminister ja julgeolekuosakonna aseesimees Dmitri Medvedev.

Me suudame tõrjuda iga agressiooni, mis meie riiki ohustab," kirjutas Medvedev Telegramis pärast visiiti Venemaa Sarovi linna, riigi tuumauuringute keskusesse.

Telegrami postitus sisaldas videot, milles Medvedev rääkis ülevenemaalise eksperimentaalfüüsika teadusliku uurimisinstituudi teadlastega, kus 1940. aastatel töötati välja esimene Nõukogude tuumapomm.