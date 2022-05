Lääs: Venemaa blokeerib meelega Ukraina teraviljaeksporti

Ukraina on suur nisu ja päevalilleõli eksportija, riiki tuntakse kui "Euroopa leivakorvi". Venemaa blokeerib nüüd Ukraina sadamaid ja riik ei saa oma teravilja välismaale müüa.

Enne sõjategevuse puhkemist eksportis Ukraina piisavalt teravilja, et ära toita 400 miljonit inimest. Suurem osa nendest inimestest elab arengumaades. Venemaa ja Ukraina annavad kokku umbes 30 protsenti maailma nisu ekspordist.

Euroopas on nisu hind viimase kolme kuu jooksul tõusnud 74 protsenti. Majanduslik ebakindlus on kaasa toonud rahutusi kogu maailmas, sealhulgas Sri Lankal, Peruus, Argentinas ja Iraanis, vahendas The Times.

"Venemaa provotseerimata sissetung Ukrainasse tegi halva olukorra veelgi hullemaks," ütles üks lääne ametnik ajalehele The Times.

Lääneriigid süüdistavad Vene vägesid viljavarguses, silohoidlate hävitamises ja põllumajandustehnika rüüstamises. "Kõige olulisem on survestada Venemaad, et Moskva lõpetaks sadamate ja mereteede blokeerimise," ütles ametnik.

Kokku mõjutab Ukraina suutmatus teravilja eksportida 1,7 miljardit inimest enam kui 100 riigis, teatas ÜRO.